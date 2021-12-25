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The Witcher 2. sezonun dönüşü muhteşem oldu! İzleyicilerin yüzü kızardı

25.12.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan The Witcher 2. sezonu uzun bir aradan sonra yayınlandı. Hayranların meraklı bekleyişinden sonra The Witcher 2. sezon yayınlandı. Başrolünü Henry Cavill’in üstlendiği dizi açık sahneleriyle gündeme geldi.

The Witcher 2. sezonun dönüşü muhteşem oldu! İzleyicilerin yüzü kızardı

The Witcher 2. sezon, ilk sezonun ardından gelen iki yıllık aradan sonra geri döndü. Henry Cavill’in Geralt of Rivia karakterini canlandırdığı dizide Anya Chalotra karakterinin canlandırdığı Yennefer of Vengerberg’in yarı çıplak sahneleri diziye damga vurdu.

THE WİTCHER 2. SEZONA DAMGA VURDU

38 yaşındaki yakışıklı aktörle 25 yaşındaki başarılı aktrisin cesur sahneleri The Witcher 2. sezona damga vurdu. İnanılmaz yaratıklarla dolu, aksiyonu yüksek fantastik drama dizisinin ilk sezonunda da ikilinin cesur sahneleri yer alıyordu.

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The Witcher 2. sezonu izleyenler sahneyle ilgili yorum yapmak için Twitter’a koştu. Dizinin izleyicilerinden biri Twitter’a şöyle yazdı:

"İnsanlar Netflix'teki The Witcher hakkında hala merak içindeyse, içinde göğüsler var"

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Bununla birlikte, Yennefer'in çıplaklığı, hayranların tepkisine neden oldu ve bazıları Anya ve Henry'nin çıplak sahnelerindeki dengesizliği "cinsiyetçi" olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
The Witcher dizisi
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