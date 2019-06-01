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THY'den İstanbul seçimleriyle ilgili flaş karar! Bilet iade süresi uzatıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak yolcularının bilet iade ve değişikliği yapabilecekleri süreyi , 8 Haziran'a kadar uzattı.

THY'den İstanbul seçimleriyle ilgili flaş karar! Bilet iade süresi uzatıldı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs 2019 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran 2019 gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı-varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların değişiklikleri 8 Haziran'a kadar uzatıldı.

Açıklamada "Yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuş yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılması; herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği orijinal seyahat tarihinden 7 gün sonrasına kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
thy bilet istanbul seçim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
her şey güzel olacak İstanbul sefaletten eziklikten kurtulacaksınız bu Türkiye içinde güzel bir dönüm noktası olacak. Ak Parti devri kapandı artık vatana millete hayırlı olsun.
solcu kesim bodrumdan zor döner seçim akpartinindir.hayirli olsun
hersey cok guzel olacak imamoglu kazanacak allahin izni ile
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