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THY'nin emekliye ayrılan uçağı 'deli mayk' sosyal medyayı karıştırdı

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YAŞAM  | 14.01.2019 07:45 | Son Güncelleme

"THY’nin efsane uçağı Deli Mayk emekli oldu" haberi görenleri şaşırttı. Gazeteci Nevşin Mengü söz konusu habere tepki göstererek Twitter'dan "Bu haber ciddiyse, vay halimize" yazdı.

THY'nin emekliye ayrılan uçağı 'deli mayk' sosyal medyayı karıştırdı

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından Türk Hava Yolları'nın 'deli mayk' olarak bilinen uçağıyla ilgili haberi paylaşarak tepki gösterdi.

Mengü'nün paylaştığı haberde, Deli Mayk olarak bilinen THY uçağının isterse dünyanın öbür ucuna hiç sorun çıkarmadan gittiği, canı istemezse pistte 1 metre bile ilerlemediği yazıyor.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Nevşin Mengü şunları kaydetti: "Habire arıza veren uçağı, delidir ne yapsa yeridir, diye uçurmak normal mi!"

İşte o paylaşım:

nevşin mengü deli mayk


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Anahtar Kelimeler:
thy deli mayk uçağı nevşin mengü Twitter sosyal medya uçak

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