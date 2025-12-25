Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

TİHEK'ten 'ayrımcılık' cezası! Erkek grubunu kabul etmeyen işletme 50 bin TL ödeyecek

TİHEK, tamamı erkeklerden oluşan bir grubun rezervasyonunun “aile bahçesi” gerekçesiyle reddedilmesini cinsiyet temelinde ayrımcılık sayarak, piknik alanı işleten işletmeye 50 bin lira idari para cezası verdi. Kurul, hizmetten eşit yararlanmanın engellendiği ve reddin somut, meşru bir gerekçeye dayanmadığı sonucuna vardı.

TİHEK'ten 'ayrımcılık' cezası! Erkek grubunu kabul etmeyen işletme 50 bin TL ödeyecek
Çiğdem Sevinç

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir vatandaşın rezervasyon talebinin misafir grubunun tamamının erkeklerden oluştuğu gerekçesiyle reddedilmesini cinsiyet temelinde "ayrımcılık" olarak değerlendirerek, işletme sahibine 50 bin lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, bir vatandaş, arkadaş grubunun tamamının erkek olması nedeniyle piknik alanındaki bir işletmenin rezervasyon talebini kabul etmediği iddiasıyla kuruma başvurdu.

İnceleme kapsamında, muhatap işletmenin sunduğu görüşte, işletmede cinsiyet, ırk, etnik köken, dil ve din gibi temellere dayalı hiçbir ayrımcı muamelede bulunulmadığı, daha önce erkeklerden oluşan bir grubun rezervasyonunun kabul edildiği belirtildi.

TİHEK ten ayrımcılık cezası! Erkek grubunu kabul etmeyen işletme 50 bin TL ödeyecek 1

50 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Savunmada, tamamı erkeklerden oluşan bir arkadaş grubunun daha önce işletmeden hizmet aldığı sırada diğer müşterileri rahatsız ettiği, bu sebeple 8 kişilik bir grubun daha büyük problemlere yol açabileceği öngörüsüyle başvuranın rezervasyon talebinin kabul edilmediği ileri sürüldü.

İncelemelerde, başvuranın sunduğu WhatsApp yazışmalarının ekran görüntüsünde, vatandaşın talebinin olumsuz karşılandığı ve "bahçemiz aile bahçesidir, iyi günler dilerim." yanıtının verildiği görüldü.

TİHEK incelemeleri sonucunda, vatandaşın sunulan hizmetten diğer kişilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasının engellendiği gerekçesiyle cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vererek, işletmenin sahibine 50 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

TİHEK ten ayrımcılık cezası! Erkek grubunu kabul etmeyen işletme 50 bin TL ödeyecek 2

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Kurulun gerekçesinde, 6701 sayılı Kanun'un 3'üncü fıkrasında sayılan ayrımcılık temellerinden birinin de cinsiyet olduğu belirtildi.

Kararda, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını cinsiyeti nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturduğu vurgulandı.

Başvuranın arkadaş grubunun huzursuzluk yaratabileceğine dair iddianın somut ve objektif bir dayanağının bulunmadığına işaret edilen kararda, piknik alanı işleten muhatabın rezervasyon kabul etmemesinde meşru bir gerekçe bulunmadığı kaydedildi.

TİHEK ten ayrımcılık cezası! Erkek grubunu kabul etmeyen işletme 50 bin TL ödeyecek 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van Gölü köpüklendi! Nedeni ise merak edildiVan Gölü köpüklendi! Nedeni ise merak edildi
ATM'yi yerinden söküp çaldılar! O anlar kameradaATM'yi yerinden söküp çaldılar! O anlar kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İşletme erkek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.