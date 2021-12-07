TikTok, 2021 yılının raporunu açıkladı! Türkiye’de ve dünyada öne çıkan trendler dikkatleri çekti

TikTok Operasyon Direktörü Vanessa Pappas "TikTok'un küresel topluluğu hakkında insanların başka hiçbir yerde bulamayacağı gerçekten özel bir şey var. Bizim için 2021 bir bağlantı yılıydı ve TikTok'ta insanların birlikte güldüğünü, bizi eğlendirdiğini, kültürel akımlar başlattığını ve bize yeni şeyler öğrettiğini gördük. Bu topluluktan eğlencenin ve yaratıcılığın derinliklerini görmek inanılmazdı ve bu yıl TikTok'ta bir araya geldiğimiz tüm yolları kutlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İŞTE 2021 YILI TİKTOK RAPORU

SENİN İÇİN FAVORİLER

Türkiye

@cellat36 - TikTok'ta popülerleşen bir şarkıyla havalı bir kıyafet değişimi

@uberkuloz - Ağabeyi olan herkesin anlayacağı şakalara komik bir bakış

@zogukans - #benyapamam akımını başlatan ilk video

Dünya

@totouchanemu - Bir drone ile dans ederek bizim de "kalmamızı" sağladı

@nathanevanss - There once was a man... adlı denizci şarkısının herkes tarafından duyulmasını sağladı.

@youneszarou - Fotoğrafçılığa lezzetli bir bakış.

@cunhalucass - Akvaryumda sıradan bir gezi.

@a.z.yx - Profil fotoğrafı çekmenin komik bir yolu

GÜCÜNÜ NEŞEDEN ALIYOR

Türkiye

@mamitravolta - #sizceben akımından komik bir video

@ezgizem - Baby Shower partisine 'ne kadar harcadım?" videosu

@kadirukas - Squid Game şekerleme videosuna cesur bir meydan okuma

Dünya

@k_passionate - Wonder what a sea otter and you smiling sounds like? Watch this.

@jongraz - Was it a bones or no bones day? Bunu sadece bir pug söyleyebilir.

@edsheeran - EURO için prova mı yapmak yoksa TikTok mu çekme?

@randyfeltface - Sadece TikTok'ta bulabileceğiniz bir zürafaya kuklayla havuç yedirme videosu

@noorstars - Bolca kuralı olan bir aileyi ziyaret etmek

ÇALMA LİSTESİ

Türkiye

"Maşallah" - Doğu Swag, @berk

"Senin Yüzünden" - Arem Özgüç & Arman Aydın, @buray

"Martılar" - Edis Görgülü, @melekgokcekk

Dünya

"Astronaut in the Ocean" - Masked Wolf, @jayprehistoricpets

"Beggin'" - Måneskin, @therealmaneskin

"Adderall (Corvette Corvette)" - Popp Hunna, @justmaiko

"SugarCrash!" - ElyOtto, @zuro_xuro

"STAY" - The Kid LAROI & Justin Bieber, @luckythirteenz

EN BÜYÜK ÇIKIŞ YAPAN YILDIZLAR

Türkiye

@sefo

Dünya

@khaby.lame

@abbyroberts

@BTS_official_bighit

@thedutchgoalkeeper

@angryreactions

SADECE TİKTOK’TA

@hilaryhyra

@kursatjuan

@aniillzcn

DEĞİŞİMİN SESİ

Türkiye

@erinsengul

@diyetleilgili

@berkeabras

Dünya

@livbedumb

@hilaryhyra

@alexmapeli

@andrewlarranaga

@robothighway

POPÜLER TARİFLER

Türkiye

@cznburak - Devasa Cheeseburger

@nusr_et - Peynir Aşısı

@emirelidemir0 - Squid Game'in Dalgona Şekeri

Dünya

@d_shaba - Feta Makarna

@samseats - Ratatoutille

@rafael.nistor - Kızarmış Peynir

@omuraisupuro - Yumurta Ustalığı

@cznburak - Devasa Cheeseburger

DİLEK LİSTESİ

Türkiye

Moda Fikirleri

Ev Dizaynı

Ev Dizaynı

Dünya

Manyetik Not Kağıtlar

Lazer projektörü

Saç toplayıcı

Kıyafet Fikirleri

YENİ ÖZELLİĞİ DE ADAPTE EDİLDİ

TikTok; kullanıcıların kendi yılını kutlaması için bugünden itibaren, 2021'deki en unutulmaz anlarınıza geri dönmeye davet ediyor. Bunun için yeni bir Soru-Cevap özelliği olan ‘TikTok'ta Sor’ özelliğini de kullanıma sundu. Kullanıcılar "2021'de ne öne çıktı?" ve "2021'deki en mutlu anın neydi?" gibi sorulara cevap arayabilir; sorulara cevap verirken de bir önceki yanıta cevaben videosunu paylaşabilir.



