Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TikTok, 2021 yılının raporunu açıkladı! Türkiye’de ve dünyada öne çıkan trendler dikkatleri çekti

TikTok, 2021 yılının raporunu açıkladı! Türkiye’de ve dünyada öne çıkan trendler dikkatleri çekti

07.12.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın popüler olan video uygulaması TikTok, 2021 yılını geride bıraktı. TikTok topluluğu tarafından desteklenen ve eğlencenin şekillendirdiği bir yıl olan 2021’in bitişini kutlamak için TikTok bugün ‘TikTok’ta Bu Yıl: 2021’ raporunu açıkladı. Raporda Türkiye ve dünyadan öne çıkan trendler, yaratıcılar, hareketler ve olaylar geriye dönük olarak incelendi.

TikTok, 2021 yılının raporunu açıkladı! Türkiye’de ve dünyada öne çıkan trendler dikkatleri çekti

TikTok Operasyon Direktörü Vanessa Pappas "TikTok'un küresel topluluğu hakkında insanların başka hiçbir yerde bulamayacağı gerçekten özel bir şey var. Bizim için 2021 bir bağlantı yılıydı ve TikTok'ta insanların birlikte güldüğünü, bizi eğlendirdiğini, kültürel akımlar başlattığını ve bize yeni şeyler öğrettiğini gördük. Bu topluluktan eğlencenin ve yaratıcılığın derinliklerini görmek inanılmazdı ve bu yıl TikTok'ta bir araya geldiğimiz tüm yolları kutlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İŞTE 2021 YILI TİKTOK RAPORU

SENİN İÇİN FAVORİLER

Türkiye

  • @cellat36 - TikTok'ta popülerleşen bir şarkıyla havalı bir kıyafet değişimi
  • @uberkuloz - Ağabeyi olan herkesin anlayacağı şakalara komik bir bakış
  • @zogukans - #benyapamam akımını başlatan ilk video

Dünya

  • @totouchanemu - Bir drone ile dans ederek bizim de "kalmamızı" sağladı
  • @nathanevanss - There once was a man... adlı denizci şarkısının herkes tarafından duyulmasını sağladı.
  • @youneszarou - Fotoğrafçılığa lezzetli bir bakış.
  • @cunhalucass - Akvaryumda sıradan bir gezi.
  • @a.z.yx - Profil fotoğrafı çekmenin komik bir yolu

GÜCÜNÜ NEŞEDEN ALIYOR

Türkiye

  • @mamitravolta - #sizceben akımından komik bir video
  • @ezgizem - Baby Shower partisine 'ne kadar harcadım?" videosu
  • @kadirukas - Squid Game şekerleme videosuna cesur bir meydan okuma

Dünya

  • @k_passionate - Wonder what a sea otter and you smiling sounds like? Watch this.
  • @jongraz - Was it a bones or no bones day? Bunu sadece bir pug söyleyebilir.
  • @edsheeran - EURO için prova mı yapmak yoksa TikTok mu çekme?
  • @randyfeltface - Sadece TikTok'ta bulabileceğiniz bir zürafaya kuklayla havuç yedirme videosu
  • @noorstars - Bolca kuralı olan bir aileyi ziyaret etmek

ÇALMA LİSTESİ

Türkiye

  • "Maşallah" - Doğu Swag, @berk
  • "Senin Yüzünden" - Arem Özgüç & Arman Aydın, @buray
  • "Martılar" - Edis Görgülü, @melekgokcekk

Dünya

  • "Astronaut in the Ocean" - Masked Wolf, @jayprehistoricpets
  • "Beggin'" - Måneskin, @therealmaneskin
  • "Adderall (Corvette Corvette)" - Popp Hunna, @justmaiko
  • "SugarCrash!" - ElyOtto, @zuro_xuro
  • "STAY" - The Kid LAROI & Justin Bieber, @luckythirteenz

EN BÜYÜK ÇIKIŞ YAPAN YILDIZLAR

Türkiye

  • @sefo

Dünya

  • @khaby.lame
  • @abbyroberts
  • @BTS_official_bighit
  • @thedutchgoalkeeper
  • @angryreactions

SADECE TİKTOK’TA

  • @hilaryhyra
  • @kursatjuan
  • @aniillzcn

DEĞİŞİMİN SESİ

Türkiye

  • @erinsengul
  • @diyetleilgili
  • @berkeabras

Dünya

  • @livbedumb
  • @hilaryhyra
  • @alexmapeli
  • @andrewlarranaga
  • @robothighway

POPÜLER TARİFLER

Türkiye

  • @cznburak - Devasa Cheeseburger
  • @nusr_et - Peynir Aşısı
  • @emirelidemir0 - Squid Game'in Dalgona Şekeri

Dünya

  • @d_shaba - Feta Makarna
  • @samseats - Ratatoutille
  • @rafael.nistor - Kızarmış Peynir
  • @omuraisupuro - Yumurta Ustalığı
  • @cznburak - Devasa Cheeseburger

DİLEK LİSTESİ

Türkiye

  • Moda Fikirleri
  • Ev Dizaynı
  • Ev Dizaynı

Dünya

  • Manyetik Not Kağıtlar
  • Lazer projektörü
  • Saç toplayıcı
  • Kıyafet Fikirleri

YENİ ÖZELLİĞİ DE ADAPTE EDİLDİ

TİKTOK MYNET

TikTok; kullanıcıların kendi yılını kutlaması için bugünden itibaren, 2021'deki en unutulmaz anlarınıza geri dönmeye davet ediyor. Bunun için yeni bir Soru-Cevap özelliği olan ‘TikTok'ta Sor’ özelliğini de kullanıma sundu. Kullanıcılar "2021'de ne öne çıktı?" ve "2021'deki en mutlu anın neydi?" gibi sorulara cevap arayabilir; sorulara cevap verirken de bir önceki yanıta cevaben videosunu paylaşabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Dünyanın ilk kadın korsanı! Seks işçiliğinden korsanlığa...Dünyanın ilk kadın korsanı! Seks işçiliğinden korsanlığa...
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

En simetrik kalçaya sahip olmak istedi! Seksi pozuyla gösterdi

En simetrik kalçaya sahip olmak istedi! Seksi pozuyla gösterdi

Yine yaptı! Bu sefer de mayosuyla saunadan paylaştı

Yine yaptı! Bu sefer de mayosuyla saunadan paylaştı

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

18 yıl havaalanında yaşadı! Sadece bankı ve bavulu...

Dünyanın ilk kadın korsanı! Seks işçiliğinden korsanlığa...

Dünyanın ilk kadın korsanı! Seks işçiliğinden korsanlığa...

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

İç çamaşırları tarih oluyor! Dekoltenin şekli değişti

İç çamaşırları tarih oluyor! Dekoltenin şekli değişti

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.