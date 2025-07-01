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TikTok akımına katıldı, 12 yaşında hayatını kaybetti! Tehlike hızla yayılıyor...

TikTok'taki ölümcül akıma katılan 12 yaşındaki Sebastian isimli çocuk hayatını kaybetti. İngiltere’nin Castleford kentini yasa boğan bu ölüm, aileleri endişelendirdi.

TikTok akımına katıldı, 12 yaşında hayatını kaybetti! Tehlike hızla yayılıyor...
Jale Uslu

İngiltere’nin Castleford kentinde yaşayan 12 yaşındaki Sebastian, TikTok’ta yayılan ve ölümcül sonuçlara yol açan nefeslerini olabildiğince uzun süre tutmaya ve kendilerini boğma noktasına getirmeye teşvik eden "bayılma akımı" (blackout challenge) nedeniyle hayatını kaybetti.

TikTok akımına katıldı, 12 yaşında hayatını kaybetti! Tehlike hızla yayılıyor... 1

Küçük çocuk, 27 Haziran’da ambulans ekiplerinden gelen bir ihbar üzerine Sebastian ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Aile, diğer ebeveynleri çocuklarının çevrimiçi faaliyetleri konusunda dikkatli olmaya ve onlarla sosyal medya zorluklarının tehlikeleri hakkında açık konuşmalar yapmaya çağırıyor. Çevrimiçi dünyanın gerçek dünya kadar tehlikeli olabileceğini vurguladılar.

TikTok akımına katıldı, 12 yaşında hayatını kaybetti! Tehlike hızla yayılıyor... 2

BAĞIŞ SAYFASI KURULDU

Sebastian'ın ailesine destek olmak için bir GoFundMe sayfası kuruldu ve 4.300 dolardan fazla para toplandı. Kampanya cenaze masrafları, psikolojik destek ve günlük masraflar konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor.

TikTok akımına katıldı, 12 yaşında hayatını kaybetti! Tehlike hızla yayılıyor... 3

GoFundMe sayfasında şöyle yazıyor: "Hayallerle, tutkuyla ve inanılmaz yeteneklerle dolu bir çocuk. Kendi kendine gitar ve klavye çalmayı öğrendi ve resim yapmayı severdi. Her zaman gülümseyen, nazik ve neşe dolu - onunla tanışan herkes onun nazik ruhundan etkilenirdi."

TikTok akımına katıldı, 12 yaşında hayatını kaybetti! Tehlike hızla yayılıyor... 4

The Independent'te yayınlanan rapora göre 2022'de 18 ay içinde meydan okumayla en az 20 ölümün ilişkilendirildiği ve kurbanların 15'inin 12 yaşında veya daha küçük olduğunu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok İngiltere
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