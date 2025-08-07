Mynet Trend

TikTok canlı yayınında kan donduran ölüm! Su tankına girdi bir daha çıkamadı! Binlerce takipçisi izledi

Yurt dışında yaşayan ve ismi belli olmayan bir TikTok kullanıcısı genç meydan okuma akımına katıldı. Su tankının içine girip bir daha çıkamadı. Genç adam binlerce takipçisinin gözleri önünde boğuldu. O anlar ise kan dondurdu.

TikTok canlı yayınında kan donduran ölüm! Su tankına girdi bir daha çıkamadı! Binlerce takipçisi izledi

Sosyal medya platformu TikTok'ta su tankının içine girerek meydan okudu. İzlenme uğruna su dolu tankın içine girip yüzmeye çalıştı fakat bu isteği sonu oldu.

TikTok canlı yayınında kan donduran ölüm! Su tankına girdi bir daha çıkamadı! Binlerce takipçisi izledi 1

TANKTAN ÇIKAMADI

Baş üstü tanka giren genç bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Tanktan çıkmak için mücadele etse de başarılı olamadı. Canlı yayında boğularak hayatını kaybetti. Binlerce kullanıcı genç adamın ölümünü izledi.

TikTok canlı yayınında kan donduran ölüm! Su tankına girdi bir daha çıkamadı! Binlerce takipçisi izledi 2

Viral meydan okumalara katılmak ilk başta eğlenceli bir oyun gibi görünse de, birçok genç bu meydan okumaları takipçi, beğeni ve tanınırlık kazanmanın hızlı bir yolu olarak görüyor fakat son zamanlarda bu akımlar ve meydan okumalar tehlikeli bir hal almaya başladı.

tiktok
