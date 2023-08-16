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TikTok canlı yayınında saldırıya uğramıştı! Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan Esra Ezmeci'ye katıldı, hakaretler havada uçuştu

16.08.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programı ile adını duyuran Melis Buse Betkayan evli olan sosyal medya fenomeni Serbest Hoca ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile bir ayrılıp bir barışan Betkayan son olarak TikTok canlı yayınında saldırıya uğramıştı. Betkayan, saldırı sonrası Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına annesiyle birlikte katıldı, canlı yayında yer yerinden oynadı.

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur'la tanıdığımız Melis Buse Betkayan, son zamanlarda evli ve üç çocuk babası Reşit Bozdağ ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündem oluyor. Betkayan, son olarak TikTok canlı yayını sırasında saldırıya uğramıştı.

Yaşadığı bu olayın ardından bir süre ortalarda görünmeyen ve yurtdışına giden Melis Buse Betkayan annesi ile birlikte Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katıldı.

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Olay hakkında ilk kez konuşan Betkayan canlı yayında kendisini darp eden Yeliz Yasa ile yüzleşti. Kendisi hakkındaki iddiaları yanıtlayan Yeliz Yasa ile ünlü fenomen Melis Buse Betkayan arasında gergin anlar yaşandı.

Betkayan, tüm detaylarıyla Yeliz Yasa'nın önderliğinde uğradığı saldırının planlı olduğunu ve azmettiren kişinin de Reşit Bozdağ olduğunu söyledi. Ayrıca Yeliz Yasa'nın Reşit Bozdağ ile birlikte olduğunu ve bir aydır beraber yaşadıklarını da iddia etti.

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Yeliz Yasa yaptığı hareketin doğru olmadığını ifade ederken Melis Buse Betkayan ve annesine tepki gösterdi.

Betkayan'ın kendisi hakkındaki 'para ile çalışıyor' iddiası ve her akşam yayında ondan çirkin sözlerle bahsetmesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. Reşit Bozdağ için 'O benim kardeşim' dedi ve kimsenin onu azmettirmediğinin altını çizdi. 'Bunlar analı kızlı prim yapıyorlar' dedi.

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Bu sözlerin ardından iki taraf canlı yayında birbirine girdi. Yeliz Yasa'ya tepki gösteren anne Sevda, 'Sen kimsin? Seni bütün Türkiye tanıyor. Sen kimsin benim çocuğuma dokunuyorsun? Reşit'i ilk günden evine aldı. Utanmadan şuraya çıkıyorsun kadına şiddet yapıyorsun. Sen psikopatmışsın senin bu ilk vakan değil. Senin tedaviye ihtiyacın var.' diyerek saldırgana yüklendi.

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Sinirlerine hakim olamayan Melis Buse Betkayan, yayını terk etti.

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