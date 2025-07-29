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TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! Her şey bir anda oldu takipçileri o anları izledi!

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TikTok fenomeni Keyla Andreina González Mercado, canlı yayın sırasında arkadaşının sevgilisi tarafından öldürüldü. Takipçileri saniye saniye o anları izledi. Katil ise olay yerinden kaçtı.

Ekvador'da yaşayan Keyla Andreina González Mercado, bir TikTok yayınında arkadaşlarıyla bir şeyler içip sohbet ettiği sırada arkadaşının partneri tarafından kafasından vurularak öldürüldü.

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! Her şey bir anda oldu takipçileri o anları izledi! 1

ŞAKAYI CİDDİYE ALDI

Keyla, arkadaşının partneri Manuel Andrés Álava Lázaro ile konuşuyordu. Keyla'nın kameraya dönerek, "Beni iki kez vur, ama sonra, bırak şimdi sarhoş olayım. Kafamdan iki kez vuracaksın, bir seferde öldüreceksin, acı çekmek istemiyorum" dediği duyuldu. Arkadaşları arkadan "hayır, hayır" diye bağırırken, Manuel tetiği çekti ve genç kadını kafasından iki el ateş ederek vurdu.

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! Her şey bir anda oldu takipçileri o anları izledi! 2

Motosikletiyle olay yerinden kaçan saldırgan, yerel basında yer alan haberlere göre henüz bulunamadı. Manuel'in hırsızlıktan dört kez hüküm yediği ortaya çıktı.

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! Her şey bir anda oldu takipçileri o anları izledi! 3

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tiktok Canlı yayın
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