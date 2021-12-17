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TikTok fenomeni Demi Skipper, saç tokasını takas ederek ev sahibi oldu! Milyonlar onu takip ediyor

17.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Demi Skipper isimli bir kadın, TikTok’ta başlattığı takas hareketinin sonucunda hiçbir para ödemeden ev sahibi oldu. Skipper, tel tokayla başladığı takas yolculuğuyla sosyal medyada 5 milyon takipçiye ulaştı.

TikTok fenomeni Demi Skipper, saç tokasını takas ederek ev sahibi oldu! Milyonlar onu takip ediyor

TikTok hesabından “Benimle Takas Yap” projesini 2020 yılının Mayıs ayında başlatan Demi Skipper, kısa sürede akım haline gelen hareketi sayesinde bir ev sahibi oldu. 5 milyon takipçisi bulunan ‘Trademeproject’ isimli TikTok hesabına sahip kadın, yalnızca bir saç tokasıyla başladığı takas serüveninin sonunda ev kendisine bir ev aldı. Üstelik bu ev için hiçbir para ödemedi.

TEL TOKA ÖNCE KÜPEYE DÖNÜŞTÜ, SONUNDA EV OLDU

ev kapak

Küçük bir tel tokayla takas serüvenine başlayan Skipper, Mayıs ayında ilk olarak tokayı bir çift küpeyle takas etti. İlk birkaç takasını San Francisco şehrinde gerçekleştiren 30 yaşındaki kadın, daha sonra eBay, Facebook ve Craiglist gibi siteler aracılığıyla takaslarına devam etti ve en sonunda bir elektrikli süpürge sahibi oldu.

2006'da bir dizi çevrimiçi ticarette tek bir kırmızı ataçtan bir eve dönüşen takaslara imza atan Kyle MacDonald'dan ilham alan Skipper, Amerika genelinde yayılan takas hareketi sayesinde elektirik süpürgesini bir snowboard ile takas etti. Snowboard bir diz üstü bilgisayara, bilgisayar ise bir kameraya dönüştü. Ardı ardına gelen takaslar sonrası bir iPhone'a sahip olan kadın, daha sonra bunu "2008 model Dodge" marka bir araç ile takas etti.

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YOLCULUĞU EVLE SONA ERDİ

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Dodge marka aracını takas yoluyla Honda ve üç traktörle takas eden Demi Skipper, bunları enerji depolama birimi olan Tesla Powerall ile takas etti. Tesla Powerall, 40 bin dolar değerindeki bir römorkla değiştirildi. Oldukça karlı takasları sayesinde hayallerine ulaşmayı başaran Skipper, bu römorku Nashville eyaletinde bulunan bir ev ile takas etti. Amerikalı fenomen eşiyle birlikte Ocak ayında yeni evlerine taşınmayı planladıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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