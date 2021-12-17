Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Radikal fikrini kabul etmediler! Yüz maskesi olarak tanga takan adam yasaklı listesine girdi

Radikal fikrini kabul etmediler! Yüz maskesi olarak tanga takan adam yasaklı listesine girdi

17.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cape Coral’daki Fort Lauderdale Havalimanı'ndan Washington DC'ye giden bir uçağa binen Adam Jenne, oldukça değişik bir yolculuk geçirdi. Koronavirüs kuralları kapsamında uçak yolcularında yüz maskesi kullanılması zorunluluğu buluyor. Jenne ise standart yüz maskesini takmak yerine, parlak kırmızı bir tanga kullanmaya karar verdi. Bu kararı ise yasaklı listesine girmesine neden oldu.

Radikal fikrini kabul etmediler! Yüz maskesi olarak tanga takan adam yasaklı listesine girdi

Çoğu insan günlük hayatının büyük bir bölümünü yüz maskeleriyle geçiriyor. Koronavirüsün tüm dünyada etkili olmasının ardından kısıtlamalar gevşetildi ancak maske zorunluluğu pek çok ülkede bulunuyor. Özellikle uçak ve otobüs gibi seyahat araçlarında maske kullanılması gerekiyor. Cape Coral’daki Fort Lauderdale Havalimanı'ndan bir uçağa binen Adam Jenne, yüz maskesi yerine tanga taktı. Uçak listesinde yasaklılar alanına girdi.

Dünyanın en büyük yanaklarına sahip modeli Anastasia Pokreshchuk, estetik operasyonlardan önceki halini paylaştıDünyanın en büyük yanaklarına sahip modeli Anastasia Pokreshchuk, estetik operasyonlardan önceki halini paylaştı

“BUNLARIN HEPSİ SAÇMALIK”

2

Adam Jenne, yüz maskesinin tamamen saçmalık olduğunu düşündüğü için bu eylemi bir tepki göstergesi olarak yaptığını dile getirdi. Uçakta yemek yemek için maskelerin indirildiğinden söz eden Jenne, “Maskeler fark yaratmıyor. Bu saçmalığı yüzüme kadın iç çamaşırı giyerek göstermek istedim” dedi.

Jenne, kuralları uymayı reddettiği için uçaktan indirildi. Duruşmaya tanık olduktan sonra, diğer yolcuların olaya karıştığı ve hatta bazılarının protesto için uçağı terk ettiği bildirildi. Jenne, o anları “İnsanlar beni takip etmeye başladı. Uçaktan indiler” sözleriyle anlattı. Yasaklı listesinde olmasına rağmen Jenne, başka havayolları şirketlerini kullanarak eylemine devam edeceğini dile getirdi.

Aralarında kilometreler var! Düğünden önce sadece 4 kez görüştülerAralarında kilometreler var! Düğünden önce sadece 4 kez görüştüler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünde beyzbol oynamaya karar verdiler! Sonu acı bittiDüğünde beyzbol oynamaya karar verdiler! Sonu acı bitti
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Estetik operasyonlarına servet harcadı! “Öleceğimi zannettim”Estetik operasyonlarına servet harcadı! “Öleceğimi zannettim”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Sevişme sahnesini konuştular! Açıklamaları şaşırttı

Sevişme sahnesini konuştular! Açıklamaları şaşırttı

Estetik operasyonlarına servet harcadı! “Öleceğimi zannettim”

Estetik operasyonlarına servet harcadı! “Öleceğimi zannettim”

Aralarında kilometreler var! Sadece 4 kez...

Aralarında kilometreler var! Sadece 4 kez...

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Koronavirüsü bilmişti! İki ülkeye işaret etti

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Estetiksiz hali şaşkınlık yarattı! Tanımakta zorlandılar

Estetiksiz hali şaşkınlık yarattı! Tanımakta zorlandılar

256 yıl yaşadığı iddia edildi! Tarihin en gizemli insanı oldu

256 yıl yaşadığı iddia edildi! Tarihin en gizemli insanı oldu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Bu akım cesaret istiyor! Ünlü isimler hemen ayak uydurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.