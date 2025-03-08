TikTok fenomeni Efecan Kültür son yolculuğuna uğurlandı

Fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Efecan Kültür, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kültür'ün cenazesi, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'ndeki Celaliye Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Efecan Kültür'ün komşusu Ethem Yılmaz, "Tertemiz bir arkadaşımızdı tanıyorduk kendisini çok üzüldük. Başı sağ olsun herkesin. Annesi babası daha önceden vefat etmişti. Çok sevdiğimiz bir delikanlıydı" dedi.

Efecan Kültür'ün geçen seneden beri rahatsızlık yaşadığını ifade eden Mustafa Bayar, "Efecan bizim tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Bir sene önce bu rahatsızlığa yakalandı. Yakınlarına, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

(İHA)