TikTok fenomeni İlknur Biryan 7 çocuğunu bırakıp yasak aşkına kaçmıştı! Kızından şok iddia

Esra Erol'da programına başvuran Ali Biryan, eşi İlknur Biryan'ın 17 Mayıs günü Samsun'un Tekkeköy ilçesinden annesine iğne vurma bahanesiyle ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. 24 yıllık evliliğinden olan yedi çocuğunu terk ederek TikTok aracılığıyla tanıştığı Eşref Temur'a kaçan İlknur Biryan, Esra Erol'un dünkü programında eşi Ali Biryan ile canlı yayınında yüzleşti. BÜYÜK YÜZLEŞME Samsun'dan Kayseri'ye kaçan İlknur Biryan, çocuklarını istemediğini belirtti. Boşanmak için adliyeye gidecek para bulamadığını iddia ederek kaçtığını dile getiren İlknur Biryan, bu zamana kadar tehditlerle evli kaldığını dile söyledi. Evliliğinde her zaman aç olduğunu iddia eden İlknur Biryan, "Kocam eve hiçbir zaman para getirmedi. Kira borcu birikmiş, faturalar birikmiş şekilde yaşadık. Beni sevdiğini söylüyor, o da yalan. Küçük kızım fakirlikten okulu bıraktı. Bu adam, sizin burada gördüğünüz gibi masum değil. Bana çok dayak attı." Eşinin maddi durumlarıyla ilgili iddialarını yalanlamayan Ali Biryan ise şiddet söylemlerinin iftira olduğunu belirtti. Biryan, belediye ve kaymakamlık gibi birçok yerden yardım alıp bu paralarla geçindiklerini sözlerine ekledi.

80 TL İNTERNET FATURASI Çalışarak maddi kazanç elde ettiğinin de altını çizen Ali Biryan, eşinin kötü alışkanlıkları olduğunu dile getirdi. Kötü alışkanlıkları nedeniyle günde 30 TL ödediğini ifade eden yedi çocuk babası, ayda 80 TL de internet faturası ödediğini söyledi.

Karısının günde 15 saat sosyal medya kullandığını sözlerine ekleyen Ali Biryan, "İlknur hiçbir zaman çocuklarla ilgilenmedi. Eve yardımlarla gelen yiyecekler vardı ama onları bile önümüze getirmedi" dedi. TABLETLERİ SATTI Ali Biryan, söylediklerini yalanlayan İlknur Biryan ise eşinin çocuklarının eğitimi için verilen tabletleri sattığını iddia etti. Ali Biryan ise tabletleri satanın İlknur Hanım'ın olduğunu iddia ederken çiftin büyük kızları Ebru’nun yayına bağlanmasıyla gerçekler ortaya çıktı. Ebru, Esra Erol canlı yayınına bağlanarak süreçle ilgili bildiklerini anlattı. Annesinin, kardeşleri için verilen tabletleri sattığını iddia eden genç kadın, "Annem, babamın çalışmasını da istemiyordu. Eşim babama çok iş buldu. Annem onun daha uzağa gitmesi için bu sigortalı işleri kabul etmiyordu" diye konuştu. Annesinin babası evde yokken başkaları ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.