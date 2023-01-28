TikTok fenomeni Melek Azad seksi dansıyla takipçilerini büyüledi! İzleyenler gözünü alamadı

Melek Azad video paylaşım sitesi TikTok'un fenomenlerinden biri. Dans akımlarına çektiği videolarla takipçi sayısını yükselten Azad, hem dansları hem de yaşı çok genç olmasına rağmen yaptırdığı çok sayıdaki estetik operasyonlarla da TikTok'un gündeminde yer alıyor. Vücut hatlarını komple ortaya çıkaracak şekilde giydiği kıyafetlerle videolar paylaşan Melek Azad'a '' Babasının gururu!'' gibi yorumlar geliyor.

SEKSİ DANSI GÜNDEM OLDU

Melek Azad, TikTok'un dans akımı fenomenlerinden. Fenomen aslen Şanlıurfalı. Melek Azad son dönemde en çok Goldi Buena'nın El Bogueto isimli şarkısıyla videolar çekiyor.



Estetik yaptırdığı göğüs ve kalçasını oynatarak çektiği videolar oldukça iyi izleniyor.

Melek Azad'ın TikTok'ta 3.4 milyon takipçisi bulunuyor. Azad'ın videoları da toplamda 107.7 milyon beğeni almış.

Ayrıca Azad, İnselo ile birlikte 'Hade İşine' isimli bir şarkı çıkarmıştır.

ESTETİKLE BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ

Sosyal medya platformu TikTok'ta içerik üreten Melek Azad çok genç olmasına karşın yaptırdığı estetiklerle de oldukça konuşuluyor. Fenomenin kalça ve göğsünü büyüttüğü, burun estetiği ve dudak dolgusu yaptırdığı biliniyor.

PAYLAŞIMLARINA YORUM YAĞIYOR

Farklı bir takipçi kitlesine sahip olan Melek Azad'ın videoları kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaşıyor ve paylaşımlarına çok fazla yorum yapılıyor.

Kullanıcılar Melek Azad'ın paylaşımlarına en çok '' babasının gururu, dünya ne hale geldi böyle, yüzünü görmeden tanıdığım tek fenomen, Melek demeden, yüzünü ve ismini görmeden Melek olduğunu bildim, gerçek melek misin?'' tarzı yorumlar yapıyorlar.

