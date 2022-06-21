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TikTok fenomeni Mika Raun kucak dansı yapıp kendini tokatlattı!

21.06.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik operasyonlar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan TikTok fenomeni Mika Raun gündem olmaya devam ediyor. Skandal açıklamaları ve olay paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen TikTok fenomeni Mika Raun, sosyal medya kanalında paylaştığı görüntülerle ağızları açık bıraktı. Mika, konserde kucak dansı yapıp kendini tokatlattı

TikTok fenomeni Mika Raun kucak dansı yapıp kendini tokatlattı!

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında cinsel yönelimine dair samimi açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Estetik operasyonlarıyla gündeme geldi! Mika Raun'un cinsel yönelim itiraflarını duyanlar şoke oldu

Bir takım estetik operasyon geçiren genç fenomen son haliyle adeta şoke etmişti.

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Raun değiştirdiği tarzıyla takipçilerini şaşırttı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mika Raun, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Dudak ısırtan cinsten lüks hayatı ve harcadığı paralarla bilinen Mika, bu defa başka bir olayla ağızları açık bıraktı. Bir konsere giden ve burada arkadaşını kucağına oturtup dans eden Mika, şaşkınlık yarattı.
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Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen TikTok fenomeni, üstüne bir de kendini tokatlattı.


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