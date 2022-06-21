TikTok fenomeni Mika Raun kucak dansı yapıp kendini tokatlattı!

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında cinsel yönelimine dair samimi açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Bir takım estetik operasyon geçiren genç fenomen son haliyle adeta şoke etmişti.

Raun değiştirdiği tarzıyla takipçilerini şaşırttı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mika Raun, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Dudak ısırtan cinsten lüks hayatı ve harcadığı paralarla bilinen Mika, bu defa başka bir olayla ağızları açık bıraktı. Bir konsere giden ve burada arkadaşını kucağına oturtup dans eden Mika, şaşkınlık yarattı.



Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen TikTok fenomeni, üstüne bir de kendini tokatlattı.



