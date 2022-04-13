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TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kimdir, hamile mi? Mükremin Gezgin aslen nereli ve kaç yaşında?

13.04.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomenlerinden Mükremin Gezgin Tiktok ve Instagram paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Tiktok’ta 1 milyon 100 bin, Instagram’da ise 112 bin takipçi sayısına ulaşan fenomen isim “gebelik” paylaşımları ile takipçilerini şoke etti. Takipçileri ise "Mükremin Gezgin hamile mi?" sorusunu merak ediyor. Peki TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kimdir, hamile mi? Mükremin Gezgin aslen nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kimdir, hamile mi? Mükremin Gezgin aslen nereli ve kaç yaşında?

Tiktok’ta yaptığı paylaşımlar ile kendisinden sıkça söz ettiren Mükremin Gezgin geçtiğimiz günlerde 1 milyon takipçi barajını aşarak takipçisini yükseltmişti. Gezgin’in birçok videosu 1 milyonun üzerinde izlenme rakamına ulaştı ve bazı videoları ise 2 milyonu aşarak 3 milyon izlenme rakamına oldukça yaklaştı. Peki Mükremin Gezgin kimdir?

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

1998 yılında Ankara’da dünyaya gelen sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin Tiktok videolarıyla üne kavuşmuştu.

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Özellikle Tiktok videolarında paylaştığı gebelik paylaşımları ile popülerliği artan Gezgin, Tiktok platformunda 1 milyon 100 bin takipçi sayısına ulaşırken Instagram’da ise 112 bin takipçiye sahip.

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MÜKREMİN GEZGİN HAMİLE Mİ?

Gezgin’in “gebelik” paylaşımlarının ardından bazı takipçileri tepki gösterirken bazı isimler de kendisine destek oldu.

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Ünlü fenomenin gerçekten hamile olup olmadığı merak edilirken, bu konu tartışmalara da sebep oldu. Ancak hamilelik görüntülerinin gerçek olmadığı biliniyor.

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tiktok
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