TikTok fenomeni polis kovalamacasında dehşet saçtı!

Olay, sabaha karşı A34 karayolunda meydana geldi. Polis ekipleri Brookes’un kullandığı sarı Chevrolet aracı durdurmak istedi ancak fenomen dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Hatta polisi arayarak peşini bırakmamaları halinde kaza yapacağını söyledi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Brookes, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 180 derece dönerek durabildi. Kaçmaya devam etmek istese de aracındaki hasar nedeniyle ilerleyemedi.
Tehlikeli araç kullanma ve polisin dur ihtarına uymama suçlarını kabul eden Brookes’a 24 hafta hapis cezası verildi. Ceza 12 ay ertelenirken, ayrıca 150 saat kamu hizmeti cezası ve 1 yıl ehliyetine el konulması kararlaştırıldı.
