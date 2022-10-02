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TikTok kazancıyla gündem olmuştu! Mika Raun'dan Mehmet Ali Erbil yorumu

02.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Ronay son dönemde TikTok'ta yaptıklarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in bu platformdan günlük kazancının 70 ila 100 bin TL olduğu iddia etmişti. Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündemde olan fenomen Mika Raun Erbil'in yaptıklarını görünce bakın ne yorumda buundu.

TikTok kazancıyla gündem olmuştu! Mika Raun'dan Mehmet Ali Erbil yorumu

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden fenomen Ece Ronay, TikTok'ta yaptıklarıyla gündeme gelen Erbil'in bu platformda günlük 70 ila 100 bin TL arasında para kazandığını iddia etmişti.

Son olarak bir konuğa küfür eden ve bir kadının da dekoltesine dair ilginç bir yorumda bulunarak dikkat çeken Erbil'in TikTok'taki hareketlerini gören bir diğer fenomen Mika Raun kendini tutamadı.

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"EVİNİN KİRALARIYLA..."

TikTok fenomeni Mika Can Raun Erbil'in hareketleriyle dalga geçip ünlü komedyene dair şu yorumu yaptı:

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"TikTok bu kadar risk alınacak bir yer değil, ne kadar kazanıyor olabilir ki bunu yaptığı için? Ve sen Mehmet Ali Erbil'sin paraya ne kadar ihtiyacın olabilir ki? Sen ailemize giren adamdın neden bunu yapar bir insan? Paraya ihtiyacı yok bunu biliyorum, evinin kiralarıyla ölene kadar yaşayacak bu adam."

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Mehmet Ali Erbil Ece Ronay Mika Raun ele ali erbil
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