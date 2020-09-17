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TikTok onlardan sorulur! İşte TikTok'ta en fazla takipçiye sahip 10 Tiktoker

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan TikTok, ünlü isimlerin ve fenomenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. İşte videoları heyecanla beklenen TikTok'ta en fazla takipçiye sahip 10 Tiktoker.

TikTok onlardan sorulur! İşte TikTok'ta en fazla takipçiye sahip 10 Tiktoker

Ülkemizde 30 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok çılgınlığı durdurulamaz bir şekilde devam ediyor. İzlenme rekorları kıran fenomenlerden dünya çapında yıldız isimlere herkesin birer birer hesap açtığı TikTok, kullanıcılarına adeta video şov sunan bir platforma dönüştü.

Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi TikTok’ta da en çok izlenen videolar, içerik sahibine para kazandırıyor. Tüm dünyada nam salan sosyal medya platformu TikTok’ta en çok eğlenceli videolar izleniyor olsa da ünlü isimlerin yayınladığı sosyal mesajlı videolar da en çok izlenen videolar arasına girmeyi başarıyor.

İşte her videoları anında milyonlarca kişiye ulaşan, TikTok'ta en fazla takipçiye sahip 10 Tiktoker...

  • Charli D’amelio - 87 milyon
@charlidamelio

THANK YOU GUYS SO MUCH FOR 77 MILLION !!!! ???????????????????????? dc @itsgabrielluis

♬ Big Bank Dance Challenge - Gabriel Luis Pascual
  • Addison Rae - 60 milyon
  • Zach King - 50 milyon
  • Loren Gray - 47 milyon
  • TikTok - 47 milyon
  • Spencer X - 44 milyon
  • Riyaz - 43 milyon
  • Michael Le - 39 milyon
  • Dixie D'Amelio - 38 milyon
  • Will Smith - 37 milyon
@willsmith

All y’all in the @nba bubble... stay safe! Make sure you clean your balls. Ah damn, that didn’t come out right. ????: @i@iamjesserichards

♬ original sound - willsmith


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