TikTok onlardan sorulur! İşte TikTok'ta en fazla takipçiye sahip 10 Tiktoker

Ülkemizde 30 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok çılgınlığı durdurulamaz bir şekilde devam ediyor. İzlenme rekorları kıran fenomenlerden dünya çapında yıldız isimlere herkesin birer birer hesap açtığı TikTok, kullanıcılarına adeta video şov sunan bir platforma dönüştü.

Diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi TikTok’ta da en çok izlenen videolar, içerik sahibine para kazandırıyor. Tüm dünyada nam salan sosyal medya platformu TikTok’ta en çok eğlenceli videolar izleniyor olsa da ünlü isimlerin yayınladığı sosyal mesajlı videolar da en çok izlenen videolar arasına girmeyi başarıyor.

İşte her videoları anında milyonlarca kişiye ulaşan, TikTok'ta en fazla takipçiye sahip 10 Tiktoker...

Charli D’amelio - 87 milyon

Addison Rae - 60 milyon

Zach King - 50 milyon

Loren Gray - 47 milyon

TikTok - 47 milyon

Spencer X - 44 milyon

Riyaz - 43 milyon

Michael Le - 39 milyon

Dixie D'Amelio - 38 milyon

Will Smith - 37 milyon

@willsmith All y’all in the @nba bubble... stay safe! Make sure you clean your balls. Ah damn, that didn’t come out right. ????: @i@iamjesserichards ♬ original sound - willsmith



