TikTok'ta 'Laz kızı', 'Donsuz Kelly', '1 milyon beğenide romantik anım var' gibi müstehcen yayınlar gündem olmuştu! Yetkililer harekete geçti, radikal kararlar alındı

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden para kazanma amacıyla yapılan müstehcen canlı yayınlar son günlerde gündem olmuştu. 'Laz kızı', 'Donsuz Kelly' gibi takma isimlerle birçok kişi yaptıkları müstehcen yayınlarla para kazanıyorlardı. Toplumda tepkilere yol açan olaylar sonrası harekete geçildi. TikTok'ta müstehcen yayın yapıp para kazanan fenomenlere yönelik ciddi yaptırımlar geliyor.

RADİKAL KARARLAR ALINDI

Genci de yaşlısı da o skandal görüntülere tepki gösteriyordu. Artık TikTok'ta müstehcen yayınlar anında kesilebilir, hesaplar da anında kapanabilir.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun TikTok yetkilileri ile yaptığı toplantıda radikal kararlar çıktı. SOMİDER Başkanı Prof. Dr. Levent Arslan, "TikTok yetkilisinin Meclis'te verdiği bilgiye göre editöryal sistemle beraber artık bu yayınlar kontrol altına alınacak ve müstehcen, Türk aile yapısına aykırı her türlü yayın durdurulacak" dedi. Topluluk kurallarını ihlal eden canlı yayınlar sonlandırılacak ve tekrarındaysa hesaplar tamamen kapatılacak" dedi.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET OLURSA ANINDA KAPATILACAK

Bu tür yayınlardan rahatsız olanlara da önemli bir görev düşüyor. O hesaplarla ilgili ne kadar kısa sürede çok sayıda şikayet olursa platform o hesapları anında kapatabiliyor.

"GEÇ BİLE KALINDI"

Kanal D Haber'in haberine göre vatandaşlardan biri "Olması gerekiyordu, geç bile kalındı" dedi.





