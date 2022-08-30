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"TikTok'ta üstlerini açarak meşhur oluyorlar" demişti! Mehmet Ali Erbil'den garip hareketler

30.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve taciz mesajları da ifşa olan Mehmet Ali Erbil de TikTok'a girdi. Fenomenler hakkında "TikTok'ta üstlerini açarak meşhur oluyorlar" diyen Erbil'in garip hareketlerine sosyal medyada yorum yağdı.

"TikTok'ta üstlerini açarak meşhur oluyorlar" demişti! Mehmet Ali Erbil'den garip hareketler

Mehmet Ali Erbil ile kllibinde oynadığı Ece Ronay arasında taciz mesajları krize sebep olmuştu. TikTok fenomeni Ece Ronay Erbil'in mesajlarını ifşa edince ortalık karışmıştı. Mehmet Ali Erbil bu süreçte "TikTok'ta üstlerini açarak meşhur oluyorlar" diyerek olayı başka bir boyuta taşımıştı.

Mehmet Ali Erbil de çok geçmeden TikTok'a girdi. Erbil'in garip hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Erbil garip hareketlerinden sonra "TikTokçu geldi hanım" dediği anları paylaştı. Bu anlara binlerce yorum geldi.

Erbil'e yapılan yorumlarda "Size yakışmıyor"," Kaç yaşında insansınız hiç yakışıyor mu?", "Ece Ronay'a laf ediyordunuz" yorumları ağırlıktaydı.


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