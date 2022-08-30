"TikTok'ta üstlerini açarak meşhur oluyorlar" demişti! Mehmet Ali Erbil'den garip hareketler

Mehmet Ali Erbil ile kllibinde oynadığı Ece Ronay arasında taciz mesajları krize sebep olmuştu. TikTok fenomeni Ece Ronay Erbil'in mesajlarını ifşa edince ortalık karışmıştı. Mehmet Ali Erbil bu süreçte "TikTok'ta üstlerini açarak meşhur oluyorlar" diyerek olayı başka bir boyuta taşımıştı.

Mehmet Ali Erbil de çok geçmeden TikTok'a girdi. Erbil'in garip hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Erbil garip hareketlerinden sonra "TikTokçu geldi hanım" dediği anları paylaştı. Bu anlara binlerce yorum geldi.

Erbil'e yapılan yorumlarda "Size yakışmıyor"," Kaç yaşında insansınız hiç yakışıyor mu?", "Ece Ronay'a laf ediyordunuz" yorumları ağırlıktaydı.



