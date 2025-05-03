TikTok’ta viral olan yiyecekler, gerçekten denemeye değer mi? Görüntüsü kadar tadı da harika mı?

TikTok tarifleri eğlenceli, yaratıcı ve kesinlikle denemeye değer mi? Ama her tarif beklentiyi karşılamıyor. Bazıları sadece ekran için yaratılmış gibi duruyor. Yine de evde yeni lezzetler denemek, mutfağa keyif katmak için harika bir seçenek olabilir.

Tiktok'ta şu an popüler olan, seçtiğimiz birkaç tarifi sizler için denedik.

MAKARNA CİPSİ

Haşlanmış makarnayı fırına atıp üzerine biraz baharat ve peynir serptin mi, oluyor sana çıtır bir atıştırmalık. Görselde enfes, kulağa da pratik geliyor. Ama gerçek denemelerde bazıları fazla kurumuş, bazıları da beklenen o “cips” etkisini verememiş.

Sonuç: Denemeye değer ama dikkatli olunmalı.

YOĞURT + KAHVE = TATLI KRİZİNE ÇÖZÜM MÜ, HAYAL KIRIKLIĞI MI?

TikTok’ta trend olan bu ikili, sabah kahvaltılarını değiştiriyor. Bir kase yoğurt, üzerine bir shot kahve, biraz bal ve granola. Görünüm şahane ama kahveyle yoğurt ikilisi herkese göre değil.

Sonuç: Kimi bayılıyor, kimi “bir daha asla” diyor. Damat tadınıza kalmış bir durum.

BUZ KALIBINDA TATLI

Çikolata, meyve ve fındık ezmesi gibi malzemeleri buz kalıbına döküp dondurmak şu sıralar oldukça popüler. Görselliği etkileyici ve yapması da gerçekten kolay. Üstelik misafir geldiğinde dolaptan çıkarıp hemen servis edilebilecek kadar pratik.

Sonuç: Yaz aylarında serinlemek için, denemeye değer.

AFİYET OLSUN!