TikTok'tan etkilendi, sahte polis kılığına girdi! İki çocuk annesi kadın mahkemelik oldu

TikTok’ta izlediği video sonrası tanımadığı bir kişiye sahte polis gibi mesaj atan iki çocuk annesi kadın, şikayet üzerine mahkemelik oldu. Mahkemede savunma yapan kadın, pişmanlık duyduğunu belirterek “anlık bir hata” olduğunu söyledi.

TikTok'tan etkilendi, sahte polis kılığına girdi! İki çocuk annesi kadın mahkemelik oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’de iki çocuk annesi 23 yaşındaki Daisy Armstrong, TikTok’ta gördüğü bir video sonrası tanımadığı bir kişiye sahte polis gibi mesaj atınca mahkemelik oldu.

Olayda Armstrong’un, hiç tanımadığı Richard Stannard’a kendisini polis memuru gibi tanıtarak mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Mesajda, hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık soruşturması olduğu, polis ekiplerinin yolda olduğu ve çocuklarının sosyal hizmetler tarafından alınabileceği iddia edildi.

TikTok tan etkilendi, sahte polis kılığına girdi! İki çocuk annesi kadın mahkemelik oldu 1

TİKTOK VİDEOSUNDAN ETKİLENDİ

Genç kadının bu mesajı, TikTok’ta bir fenomenin Stannard’ı araba hırsızlığıyla suçladığı videonun ardından gönderdiği öğrenildi. Olayın ardından Armstrong hakkında “zarar verme amacıyla sahte ileti gönderme” ve “kendini polis olarak tanıtma” suçlamalarıyla dava açıldı.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Mahkemede suçunu kabul eden Armstrong’un mesajlarının mağdurda korku ve panik yarattığı belirtildi. Mesajda kullanılan rozet numarasının ise gerçek bir polis memuruna ait olduğu ortaya çıktı.

TikTok tan etkilendi, sahte polis kılığına girdi! İki çocuk annesi kadın mahkemelik oldu 2

Savunma avukatı, Armstrong’un iki çocuk annesi olduğunu ve yaptığından pişmanlık duyduğunu belirterek olayın “anlık bir hata” olduğunu söyledi.

Mahkeme, Armstrong’a 12 ay şartlı tahliye cezası verdi. Ayrıca 26 sterlin mağdur harcı ve 85 sterlin mahkeme masrafı ödemesine hükmedildi.

