TikTok'tan etkilendi, sahte polis kılığına girdi! İki çocuk annesi kadın mahkemelik oldu

İngiltere’de iki çocuk annesi 23 yaşındaki Daisy Armstrong, TikTok’ta gördüğü bir video sonrası tanımadığı bir kişiye sahte polis gibi mesaj atınca mahkemelik oldu.

Olayda Armstrong’un, hiç tanımadığı Richard Stannard’a kendisini polis memuru gibi tanıtarak mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Mesajda, hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık soruşturması olduğu, polis ekiplerinin yolda olduğu ve çocuklarının sosyal hizmetler tarafından alınabileceği iddia edildi.

TİKTOK VİDEOSUNDAN ETKİLENDİ

Genç kadının bu mesajı, TikTok’ta bir fenomenin Stannard’ı araba hırsızlığıyla suçladığı videonun ardından gönderdiği öğrenildi. Olayın ardından Armstrong hakkında “zarar verme amacıyla sahte ileti gönderme” ve “kendini polis olarak tanıtma” suçlamalarıyla dava açıldı.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Mahkemede suçunu kabul eden Armstrong’un mesajlarının mağdurda korku ve panik yarattığı belirtildi. Mesajda kullanılan rozet numarasının ise gerçek bir polis memuruna ait olduğu ortaya çıktı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Savunma avukatı, Armstrong’un iki çocuk annesi olduğunu ve yaptığından pişmanlık duyduğunu belirterek olayın “anlık bir hata” olduğunu söyledi.

Mahkeme, Armstrong’a 12 ay şartlı tahliye cezası verdi. Ayrıca 26 sterlin mağdur harcı ve 85 sterlin mahkeme masrafı ödemesine hükmedildi.