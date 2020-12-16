TikTok videosu çekmek için eşinin ellerini yaktı!

Sosyal medya yeni dünya düzeni içerisinde yepyeni bir noktaya geldi. Mark Zuckerberg’in Facebook ile başlattığı sosyal medya yolculuğunda Instagram, Twitter ve Snapchat yerini aldı. Son günlerde ise bir Tiktok furyası başladı. TikTok’ta birbirinden eğlenceli videoların paylaşılmasından sonra pek çok kişi bu platformda fenomen haline geldi.

Küçük iki kızın Türk geleneklerinin baş tacı olan kolonya ikramı az daha bir felakete yol açıyordu. Eşinin kolonyalı ellerinin yanında çakmağını ateşleyen kadın kocasının yanmasına neden oldu. Bu sırada kayıtta olan telefona kaydedilen görüntüler Tiktok’ta milyonlarca kez izlendi.



