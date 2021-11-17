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Tikvenik nasıl yapılır? Tikvenik malzemeleri neler?

17.11.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tikvenik, Bulgaristan mutfağına ait kabaklı bir börek çeşiti. Sakaraya'da "Kabak gıvırma" adıyla bilinen tikvenik, evde kolaylıkla hazırlanabilen, pratik bir tarife sahip. 4 adet yufka, kabuğu soyulmuş 1 kg. bal kabağı, 1 su bardağı ceviz içi, 2 yemek kaşığı pudra şekeri tikvenik yaparken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor.

Tikvenik nasıl yapılır? Tikvenik malzemeleri neler?

Bulgaristan'ın geleneksel tariflerinden biri olan tikvenik bal kabağı böreğidir. Balkanlarda tikvenik yapıldığında, üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilir. Trakya’da ise şerbetli bir tatlı olarak hazırlanır. Şeker, tarçın, ceviz ve bal kabağının enfes birleşimiyle tikvenik ağızlarda tat bırakır.

TİKVENİK MALZEMELERİ

  • 4 adet yufka
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 kg. bal kabağı(kabuğu soyulmuş)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

Tikvenik nasıl yapılır? Tikvenik malzemeleri neler?

TİKVENİK NASIL YAPILIR?

İşe bal kabağını geniş bir kasede rendelemekle başlayın. Ceviz, şeker ve tarçını bal kabağına ilave edin ve karıştırın. Yufkaları yarım ay oluşacak şekilde tam ortadan kesin. 8 tane yarım ay şeklinde yufka elde edin. Fırça ile yufkaların iç yüzeyini kaplayacak şekilde sıvı yağ sürün. Sonrasında bal kabaklı harcı yufkanın içine eşit bir şekilde yerleştirin ve rulo şeklinde sarıp, gül gibi dolayın. Doladığınız ilk yufkayı yağlı kağıt koyduğunuz bir fırın tepsisine veya 30 cm çapında yağlanmış borcamın ortasına yerleştirin.

Diğer yufkalara da sıvı yağ sürün ve iç harcını koyarak rulo şeklinde sarın. Ortaya yerleştirdiğiniz yufkayla birleştirerek dizin. Birleştirdiğiniz yufkalar gül böreği gibi tepsiye dizilmeli. Yufkalar bittiğinde kalan sıvı yağı böreğin en üst kısmına bir fırça ile sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirmeye bırakın. Üzerine pudra şekeri serptikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
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