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Tilkiyi vurmak isterken dayısını öldürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Cemal Ünlütürk (41) yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısı Hasan Aksoy’u (43) vurdu. Hasan Aksoy yaşamını yitirirken, Cemal Ünlütürk gözaltına alındı.

Tilkiyi vurmak isterken dayısını öldürdü!

Olay, gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Ünlütürk evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı. Kazara tetiğe dokunan Ünlütürk yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy’u vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy’un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Cemal Ünlütürk gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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