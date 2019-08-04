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Timati'nin Antalya'da yaptığı dalga sörfü olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Rusların ünlü şarkıcısı Timati'nin, konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yaptığı 'surfwave- dalga sörfü' paylaşımı, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi.

Timati'nin Antalya'da yaptığı dalga sörfü olay oldu

Bu hafta Kemer’de iki konser veren Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, konakladığı otelin önündeki denizde surfwave yaptı. Asıl ismi Timur İldarovich Yunus olan şarkıcı yaptığı şovla büyük ilgi gördü.

Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerine bornoz ve elinde bir fincan kahve ile çıkan Timati, bir süre dalga sörfü yaptı.

Ayakları üzerinde tahtada duran ve elinde tuttuğu fincandan içen Timati dalga sörfünde hünerlerini sergiledi. Instagram’da 14 milyon 100 bin takipçisi olan Timati, Kemer’de yaptığı dalga sörfünün görüntüsünü ‘Masaja giderken’ başlığıyla paylaştı. Görüntü kısa sürede milyonlarca kişi tarafından beğeni aldı. (DHA)

Bu gönderiyi Instagram'da gör

По дороге на массаж ☕️

Black Star (@timatiofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
Timati Timati antalya

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