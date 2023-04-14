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TIME'ın "en etkili 100 kişi" listesindeydi! Haluk Levent "Ödülü reddediyorum" diyerek açıkladı

14.04.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TIME'ın "en etkili 100 kişi" listesinde yer alan Haluk Levent, ödülü reddettiğini sosyal medyadan açıkladı. Deprem bölgesinde yaptıklarıyla gündem olan Haluk Levent "Amerika’ya gitmeme kararı aldım" diyerek ödülü neden istemediğini açıkladı.

TIME'ın "en etkili 100 kişi" listesindeydi! Haluk Levent "Ödülü reddediyorum" diyerek açıkladı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri de Haluk Levent. TIME'ın "en etkili 100 kişi" listesinde yer alan Haluk Levent sosyal medyada açıklama yaptı.

TIME'ın "en etkili 100 kişi" listesinde yer alan Haluk Levent, ödülü reddettiğini bildirdi.

İçeriğin kendisini üzdüğünü belirten Levent, "Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım" dedi.

Ekran Alıntısı

"TÜM ÜLKE TEK YÜREK OLDU"

Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

SS

"Resmi açıklama geldi az önce. İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar. Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım."

RAHATSIZ EDEN CÜMLELER

Haluk Levent içerik yazısında yer alan "Haluk Levent ismi de umudun, dakikaların ölümle yaşam arasındaki fark anlamına geldiği ve Türk hükümetinin son derece beceriksiz olduğunu kanıtladığı felaketin ardından Ahbap, sahada hayat kurtarmak için çalışmaya başladı bile" cümlelerinden rahatsız oldu.

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Haluk Levent sosyal medya

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