Times Meydanı'nda silah sesleri! Üç kişi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü!

New York'un kalbindeki popüler turistik bölgesi Times Meydanı'nda gece saatlerinde üç kişi vuruldu. Olayda 18 yaşında bir kadın ile 19 ve 65 yaşlarındaki iki erkek yaralandı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Genç kadın boynundan sıyrıkla yaralanırken, 19 yaşındaki adam sağ ayağından, 65 yaşındaki adam ise sol bacağından vuruldu. Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Üç yaralı da Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah seslerinin duyulmasından saniyeler sonra 7. Cadde'deki Hard Rock Cafe'nin dışında korku içindeki halkın olay yerinden kaçıştığı görülüyor.