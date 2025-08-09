Mynet Trend

Times Meydanı'nda silah sesleri! Üç kişi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü!

New York'un kalbindeki Times Meydanı'nda gece saatlerinde silah sesleri yükseldi. Bir saldırgan üç kişiyi yaraladı. Meydanda bulunan insanlar panikle kaçmaya çalıştı. Polis hemen olay yerine gelirken, bir kişi gözaltına alındı. Yaralıların durumu ise stabil.

New York'un kalbindeki popüler turistik bölgesi Times Meydanı'nda gece saatlerinde üç kişi vuruldu. Olayda 18 yaşında bir kadın ile 19 ve 65 yaşlarındaki iki erkek yaralandı.

Times Meydanı nda silah sesleri! Üç kişi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü! 1

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Genç kadın boynundan sıyrıkla yaralanırken, 19 yaşındaki adam sağ ayağından, 65 yaşındaki adam ise sol bacağından vuruldu. Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Üç yaralı da Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Times Meydanı nda silah sesleri! Üç kişi yaralandı, ortalık savaş alanına döndü! 2

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, silah seslerinin duyulmasından saniyeler sonra 7. Cadde'deki Hard Rock Cafe'nin dışında korku içindeki halkın olay yerinden kaçıştığı görülüyor.

