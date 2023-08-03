Timothee Chalamet, Kylie Jenner'ı terk etti! İşte sebebi

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner 2018'de ilk çocuğu Stormi'yi kucağına almasının ardından 2019 yılında Travis Scott ile yollarını ayırmıştı. 2021'de yeniden bir araya gelen ünlü çift, 2 Şubat 2022'de oğullarını kucaklarına aldı. Ancak Jenner ile Scott Ocak 2023'te bir kez daha ayrıldı.

Kylie Jenner, ayrılığın ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başladı.

İkilinin mutlu birliktelikleri gözlerden uzak devam ederken Travis Scott'ın, yeni şarkısında "Willy Wonka" rolüyle adından söz ettiren Timothee Chalamet'e gönderme yaptığı iddia edildi.

Son çıkan albümünde yer alan "Meltdown" şarkısında "Çikolata gibi saatim ve elmaslarım var, Willy Wonka'nın fabrikasına sahibim" sözleri dikkat çekti.

Tüm bu yaşananların ardından 7 aydır aşk yaşayan ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı. Çifte yakın bir kaynak, Timothee Chalamet'in Jenner'ı terk ettiğini iddia etti.

