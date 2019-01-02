Tina Kunakey hamilelik iddialarını böyle doğruladı

Ünlü aktör Vincent Cassel ve model Tina Kunakey, geçtiğimiz ağustos ayında evlenmiş ve evlenmeleri camiada büyük ses getirmişti. Zira Cassel 51, Kunakey ise 20 yaşındaydı…

Evliliklerinin üzerinden kısa bir süre sonra Tina’nın hamile olduğu yönünde pek çok haber çıktı. Ne var ki taraflardan hiçbir açıklama gelmedi. Ta ki düne kadar. Brezilya’da yaşayan çift, hamilelik haberini çektikleri bir fotoğrafla doğruladı.

Şu an Brezilya Bahia’da bulunan Cassel ve Kunakey, deniz kenarında çektikleri video ile binlerce olumlu yorum aldı.

Kunakey’in kendi hesabından paylaştığı çıplak fotoğrafa ise ‘Bu nasıl güzel bir anne’ yorumları yapıldı…

