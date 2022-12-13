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Tina Turner'ın ikinci evlat acısı: Oğlunun ölüm nedeni belli oldu

13.12.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört yıl önce oğlu Craig'i kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, geçtiğimiz günlerde diğer oğlu Ronnie Turner'ı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Ronnie Turner’ın ölüm nedeni belli oldu.

Tina Turner'ın ikinci evlat acısı: Oğlunun ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner, dört yıl önce oğlu Craig'i kaybetmişti. Tina Turner şimdi de oğlu Ronnie Turner'ı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Ronnie Turner, 62 yaşında evinin önünde yerde yatarken bulundu. Ronnie Turner, tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

83 yaşındaki şarkıcının oğlunun ölüm nedeni açıklandı.

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Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada Ronnie Turner'ın kolon kanserine bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybettiği belirtildi. Eşi Afida Turner, Ronnie Turner'a birkaç ay önce kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

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"KEDER İÇİNDEYİM"

Tina Turner ise oğlunun ölüm haberinin ardından sosyal medyadan yürek yakan bir paylaşım yaptı. Turner mesajında "Ronnie, dünyayı erken terk ettin. Keder içindeyim ve gözlerimi kapatıp seni düşünüyorum oğlum" diye yazdı.

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