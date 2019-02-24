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Tinder'ı çok yanlış anladılar! En kötü Tinder profilleri

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 24.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Müzmin bekarların gözdesi, yeni çöpçatanlık sitesi Tinder'ı en yanlış anlayan profilleri sizin için derledik... Çok eğleneceksiniz...

Tinder'ı çok yanlış anladılar! En kötü Tinder profilleri

Sn dönemlerin en popüler partner bulma sitesi Tinder'da bazı profiller var ki insanın ağzını açıkta bırakıyor.

Partner bulmak için uygulamanın en önemli şeyi fotoğrafken bazı üyeler var ki fotoğraf işini çok yanlış anlamış... Özgüvenin tavan yaptığı bu kullanıcıları sizin için derledik...

İşte gelmiş geçmiş en kötü Tinder profil fotoğrafları:

Elma ile ne mesaj vermek istediğini anlayamadık...
1

Kuşçuluk kazanacak...
3

Aynı anda iki sosis yemek önemli demek...
4

Kendine güvenen köpükler içinde bir bey...
5

Çikolata sosuyla ilişkisini çözemediğimiz başka bir bey...
6

Kedi yüzlüm...
7

Ormanların gümbürtüsü başıma vurur...
8

Pancarları dinliyorum gözlerim kapalı...
9

Gölgelerin gücü adına...
10

Güven güven güven...
11

Değişik...
12

Sıcak daha da sıcak olacak...
13

E.T sevmeyenle ilişki kurmam mesajı mı?
14

İddialı...
16

Taco sevenleri istiyor...
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tinder Tinder profil

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