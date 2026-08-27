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Tıpkı Ürgüp ve Göreme gibi: Başkent'in saklı cenneti! Çay boyunca uzanıyor

Ankara'nın Güdül ilçesindeki İnönü Mağaraları, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tıpkı Ürgüp ve Göreme gibi: Başkent'in saklı cenneti! Çay boyunca uzanıyor

Güdül ilçesinde yer alan İnönü Mağaraları, insan eliyle oyulmasıyla oluşturulan çok katlı yapısıyla dikkat çekiyor. İç Anadolu'daki Ürgüp ve Göreme Mağaraları'na benzerliğiyle öne çıkan İnönü Mağaraları'nın Frigler döneminden kaldığı tahmin ediliyor. Ayrıca Kirmir Çayı Vadisi boyunca uzanan mağaralarda katlar arasında geçiş sağlayan merdivenler de bulunuyor.

Tıpkı Ürgüp ve Göreme gibi: Başkent in saklı cenneti! Çay boyunca uzanıyor 1

Vadinin doğal yapısı ve mağaraların kayalara oyulmuş görünümü bölgeye farklı bir tarihi atmosfer kazandırıyor. Bunun yanı sıra tarihi ve doğal özellikleriyle öne çıkan bölge, koruma altında bulunuyor. İnönü Mağaraları'nın bulunduğu alanın doğal, kültürel ve görsel peyzaj açısından yüksek değere sahip olduğu belirtilirken, bu alan 2020 yılında "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil edildi. Güdül ilçesine gelen ziyaretçiler için önemli turizm noktalarından biri olan İnönü Mağaraları, tarihi yapıları ve Kirmir Çayı Vadisi'ndeki doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

Tıpkı Ürgüp ve Göreme gibi: Başkent in saklı cenneti! Çay boyunca uzanıyor 2

"BURAYI GÜZEL BULDUM"

Ziyaretçilerden Selda Arslan Ordu'dan geldiğini ve herkesin burayı görmesi gerektiğini belirterek, "Gezi turları yapmayı seviyorum. Tarihi yerlere merakım var. Farklı yerleri görmeyi seviyoruz. Eşim Ankara'da çalışıyor. Ankara'ya gelmişken değerlendirelim dedik. Burayı güzel buldum. Merdivenlerle daha üstlere çıkabilirdik, farklı alternatifler olabilirdi. İnsanlar Ankara'da yapılacak pek bir şey olmadığı için başka şeyler arıyor. Burası bu duruma alternatif olabilir. İnsanların buraya gelip görmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Tıpkı Ürgüp ve Göreme gibi: Başkent in saklı cenneti! Çay boyunca uzanıyor 3

"UMDUĞUMDAN DAHA ŞAHANE BİR ŞEYMİŞ"

İnönü Mağaraları'na bir arkadaşının tavsiyesi ile geldiğini ifade eden Nihat Islak ise, "Buraya Avusturya'dan geliyorum. Bir arkadaş tavsiyesi üzerine geldim. Umduğumdan daha şahane bir yermiş. Buranın manzarasını seyretmek çok güzel, hoşuma gitti. Mağaralara çıkarken zorlandık. Merdivenlerin biraz daha düzenli olması gerek. Burası doğa harikası bir yer. Ailecek geldik. Ailem rahatsız olduğu için aşağıda kaldı. Buraya torunumla çıktım. Tavsiye edilecek bir yer" şeklinde konuştu.

Tıpkı Ürgüp ve Göreme gibi: Başkent in saklı cenneti! Çay boyunca uzanıyor 4

Tıpkı Ürgüp ve Göreme gibi: Başkent in saklı cenneti! Çay boyunca uzanıyor 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ürgüp mağara
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