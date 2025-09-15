YEMEK

Tiramisu tarifi! MasterChef tiramisu tarifi: Tiramisu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Tiramisu tarifi merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef'te tiramisu tarifi yapılıyor. Peki, tiramisu nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım tiramisu yapılışı...

Sedef Karatay

Tiramisu tarifi nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde tiramisu tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Kedi dili bisküvi
  • Mascarpone peyniri
  • Yumurta
  • Şeker
  • Hazır kahve (espresso ya da güçlü filtre kahve)
  • Kakao (üstü için)

TARİF

  • Kahve hazırlığı: Espresso ya da çok güçlü bir filtre kahve demleyin. Tatlı seviyorsanız, kahveye biraz şeker ekleyebilirsiniz.
  • Kremsi karışım: Yumurta sarılarını şekerle birlikte açık renk ve kremsi bir kıvam alana kadar çırpın. Ardından mascarpone peynirini ekleyip karıştırın.
  • Yumurta beyazı: Temiz ve kuru bir kapta yumurta beyazlarını sert tepecikler oluşana kadar çırpın.
  • Krema hazırlığı: Mascarpone-yumurta sarısı karışımına önce az miktarda çırpılmış yumurta beyazını ekleyip hafifçe karıştırın. Ardından kalan yumurta beyazını dikkatlice ekleyerek karıştırın, bu sırada karışımın kabarıklığını korumaya özen gösterin.
  • Katlama: Kedi dili bisküvilerini kahveye hızlıca batırın (fazla ıslatmamaya dikkat edin, dağılabilir). Bir kaba önce kahveye batırılmış kedi dillerini dizin. Üzerine mascarpone kremasının yarısını yayın. Tekrar bir kat kedi dili dizin ve kalan kremayı üzerine yayın.
  • Son dokunuş: Tatlının üzerine kakao eleyin. İsteğe bağlı olarak rendelenmiş çikolata da serpebilirsiniz.
  • Dinlendirme: Tiramisuyu buzdolabında en az 4-6 saat, ideal olarak bir gece boyunca dinlendirin. Bu sayede katlar lezzetlerini birbirine harmanlar.
  • Servis önerisi: Tiramisuyu soğuk olarak servis yapın. Dilerseniz yanında bir fincan espresso ile sunarak İtalyan ruhunu tamamlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

