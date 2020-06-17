Tiramisu tarifi! Pişirme derdi olmayan zahmetsiz gerçek bir tat

Kedi dilli veya kek tabanlı, labneli veya labnesiz nasıl yaparsanız yapın gerçek bir tiramisu tadına sahip olacaksınız. İşte kolay tiramisu tarifi.

TİRAMİSU TARİFİ MALZEMELERİ

4 büyük yumurta sarısı

1 su bardağı 50 gr şeker

¾ su bardağı krema

1 su bardağı (227 gr) mascarpone ya da labne

1 ¾ bardak iyi espresso veya çok koyu kahve

2 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

1 paket kedi dili

İsteğe bağlı bitter çikolata

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Orta boy bir kapta bir elektrikli karıştırıcı kullanarak, yumurta sarısı ve şekeri çok soluk sarıya ve yaklaşık üç katına kadar çırpın. Karışımı büyük bir kaseye aktarın.

Orta kapta krema ve 50 gram şekeri yumuşak bir kıvam elde edene dek çırpın. Mascarpone ya da labneyi ekleyin. sürülebilir bir karışım oluşturana kadar çırpmaya devam edin. Karışım içine yumurta sarılarını ekleyin ve bu aşamada spatula kullanarak karışım yapın.

Tiramisuleri koyacağınız kap içine kahveye batırdığınız kedi dillerinden tabanı kaplayacak şekilde dizin.

Üzerine mascarpone peynirli karışımdan bir tabaka olacak şekilde sürün. Kedi dilleri bitene kadar işleme devam edin.

Kakaouyu bir süzgeç yardımıyla tiramisunun üzerinde gezdirin.

Dilimlemeden veya servis yapmadan önce buzdolabında en az 4 saat soğumaya bırakın. İşte gerçek tiramisu tarifiniz hazır.

TART KALIBINDA TİRAMİSU KEKİ NASIL YAPILIR?

Kedi diline alternatif olarak tiramisu keki hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir yumurta, yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu, yarım paket vanilya, 1 yemek kaşığı kakao, 1,5 çay bardağı unu karıştırın.

Yağlayıp unladığınız tart kalıbına karışımı dökün 20 dakika fırında pişirin. Tiramisu muhallebisinde yer alan malzemeleri miktar olarak azaltıp hazırlayın. Ilık kek üzerine dökün kakao serperek servis edin.

LABNESİZ TİRAMİSU OLUR MU?

Labne ya da mascarpone peyniri kullanmak istemiyorsanız muhallebi harcına 1 yemek kaşığı nişasta kullanabilirsiniz.

TİRAMİSU TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Bu tarifi yapmadan önce yumurtaları ve mascarpone'u oda sıcaklığında bulundurun. Bu onların daha sorunsuz bir şekilde karışmasına yardımcı olacak.

Kedi dillerini kahve karışımına kısa bir süre batırın. Vıcık vıcık olmasına izin vermeyin.

Servis yapmadan önce tiramisunun en az 6 saat beklemesine izin verin.

Yumurtaların çiğ kalacağını düşünüyorsanız yumurtaları karıştığınız kabı, kaynar bir su üzerine koyabilirsiniz (benmari usulü). 4-5 dakika sürekli çırpıp kremalı karışıma yavaş yavaş yedirebilirsiniz.



