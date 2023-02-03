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Tıraş nasıl yazılır, tıraş yazımı nasıl olmalıdır? Traş mı yoksa tıraş mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı ülkelere ait dillerden gelip dilimize yerleşmiş birçok kelime vardır. Türkçe’nin dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerinden biri arasında yer almasının bir nedeni de budur. Bu kelimeler zamanla ekler alarak ya da telaffuz biçimleri değiştirilerek Türkçeleşir. Tıraş da bu özelliklere sahip olan kelimelerden biridir. Aynı zamanda yazımı konusunda en sık hataya düşülen kelimeler arasındadır.

Tıraş nasıl yazılır, tıraş yazımı nasıl olmalıdır? Traş mı yoksa tıraş mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe farklı dillerden birçok kelimeyi dağarcığına katmış bir dildir. Tıraş kelimesi de dilimize Farsça “teraş” kelimesinden türeyerek gelip yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu (TDK) tıraş kelimesi için isim türünde beş farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlardan biri halk ağzında argo olarak bilinir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesindeki Güncel Türkçe Sözlük sayfasında yer alan tanımlara göre tıraş kelimesi şu anlamlara gelen bir kelimedir:

  • “Saçı ya da sakalı kesme eylemi”, “erkeğin saçını belli bir şekil vermek sureti ile kesmek”, “kesilme ya da kazınma zamanı gelmiş olan sakal ya da saç”, bir şeyin üzerinde bulunan pürüzleri almak, ona belli bir şekil vermek amacı ile onu yontmak”, “(argo) asılsız, yalan, gereksiz olan söz”.

Tıraş nasıl yazılır?

Tıraş yazımı en sık karıştırılan ve hataya düşülen yabancı kökenli sözcükler arasındadır. İsim türünde olan tıraş kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre “tıraş” olarak yazılır. Tıraş kelimesi birçok atasözünde ve deyimde de yer alan bir kelimedir. Ayrıca farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde yeni kelimeler de üretebilir.

Tıraş mı traş mı?

Günlük konuşma dilinde en sık kullanılan kelimelerden biri olan tıraş kelimesinin yazımında çoğu zaman yanlışa düşülür. Genel olarak yanlış kullanıldığı şekli ile traş TDK Sözlük sayfasında doğru biçimi olan tıraş olarak yazılmalıdır. Tıraş doğru yazılışı için bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Tıraşı geldiği için berbere gitti.
  • Yürüsün de ense tıraşını görelim!
  • Çocuğun saçını öyle kötü tıraş etmişti ki sinirden gözleri doldu.
  • Her zaman aynı tıraş köpüğünü kullanır.

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