Tırnakçı kadınlar baltayı taşa vurdu! Dolandıramayınca bakın ne çaldılar

Olay, Beykoz Paşabahçe Mahallesi Köyönü Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete giren tırnakçı kadınlar önce reyonlarda gezerek bebek bezlerinin olduğu raflara geldi. Burada birçok bebek bezini ellerine alıp bakan kadınlar şüpheli hareketlerde bulundu. Marketin yazıhanesinde bulunan market çalışanı Büşra Aydın, kadınları güvenlik kamerasından izlemeye başladı. O sırada kadınlardan biri kasaya giderek bir paket sigara aldı ve kasiyeri oyalamaya çalıştı.

KASİYERİ KONUŞTURURARAK DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Daha sonra kadınlardan biri daha kasaya geldi ve ikisi birden kasiyerle konuşmaya başladı. Market çalışanı Aydın da duruma müdahale etmek üzere kasaya geldi. İki kadın aldıkları çikolata ile bir paket sigaranın parasını kasiyere uzatıp sürekli kasiyere sorular sordular. Kasiyerin aklının karışmasını fırsat bilen tırnakçı kadın bir miktar parayı vermeyerek kasiyeri dolandırdı. Durumu fark eden market çalışanı, kasiyere elindeki paraları saymasını söyledi. Paraları sayan kasiyer 100 lira eksik olduğunu anlayınca parayı geri aldı. Ardından tırnakçı kadınlardan birinin parasını ödemediği bezlerle dışarı çıktığını gören market çalışanı kadını içeri çağırdı. Bebek bezlerini de markete bırakan kadınlar başarısız dolandırıcılık girişimlerinin ardından marketi terk etti. Kadınlar marketten çıktıklarında da hırsızlığa devam ederek rafta bulunan meyvelerden birkaç tane alarak uzaklaştı.