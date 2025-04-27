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Titanik'e binmeden önce yazmıştı! O mektup 400 bin dolara satıldı! Kehanet niteliğinde 10 kelime...

Titanik kazazedelerinden Albay Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan mektup, açık arttırmada yaklaşık 400 bin dolara satıldı.

Titanik'e binmeden önce yazmıştı! O mektup 400 bin dolara satıldı! Kehanet niteliğinde 10 kelime...
Jale Uslu

1912 yılında Southampton'dan New York'a doğru yola çıkan Titanik, 15 Nisan gecesi bir buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'te sulara gömülmüştü. Facia, 1500'den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

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O MEKTUP 399 BİN DOLARAK SATILDI!

Titanik'in batmasından beş gün önce gemide bulunan ve sağ kurtulan Albay Archibald Gracie'nin yazdığı mektup açık artırmada 399.000 dolara (yaklaşık 15 milyon TL) satıldı. Titanik'in batmasından sadece beş gün önce yazılan mektupta Gracie, "Güzel bir gemi, ancak bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Bu mektubun kehanet niteliğinde olduğuna inanılıyordu.

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İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde satılan mektup ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı.

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Gemiden atlayıp devrilmiş bir katlanabilir bota tırmanmayı başaran Gracie, bir cankurtaran botundaki diğer yolcular tarafından kurtarıldı ve RMS Carpathia'ya götürüldü. New York'a döndüğünde deneyimlerini anlattığı "Titanik Hakkındaki Gerçek" adlı kitabı yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
titanik
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