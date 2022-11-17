Titiz eş anlamlısı nedir? Titizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Titiz kelimesi Türkçe kökenli olmakla birlikte Eski Türkçe döneminde "keskin veya kekremsi (tat)" anlamında kullanılan bir kelimedir. Türkçenin eski dönemlerinde acı tat, kekremsi tat anlamlarında kullanılan titiz kelimesi zaman içerisinde anlam değişikliği yaşamıştır. Titiz kelimesi cümle içerisinde genellikle sıfat hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam iki manası mevcuttur. Titiz sözcüğünün manaları şu şekildedir:

(Sıfat) Çok itinalı davranan, çok kolay beğenmeyen, en ince detaylarına kadar dikkat eden kimse

(Sıfat) Temizlik konusunda aşırı hassas olan ve temizliğe çok itina eden kimse

Titiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş sözcüklerin kullanımı, cümlelerin çeşitlenmesinde ve tekrara düşmemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin yazılış ve okunuş stilleri birbirinden farklıdır. Ancak mana yönünden hepsi asıl kelime ile aynı anlamı taşır. Titiz eş anlamlısı olan sözcükler, günlük konuşma dilinde veya yazılı metinlerde çok sık tercih edilmeyen kelimelerdir. Titizin eş anlamlısı olan kelimeler:

Kırnak

Çakal

Titizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Titiz sözcüğü daha çok aşırı temizliğe düşkün olanlar için kullanılsa da huysuzluk, aksilik yapan kişiler için de tercih edilmektedir. Titiz kelimesinin eş anlamı olan sözcükler, cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin manasında herhangi bir değişiklik gözlenmemektedir. Titiz sözcüğünün anlamdaşları ile kurulan bazı örnek cümleler ise şöyledir: