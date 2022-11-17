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Titiz eş anlamlısı nedir? Titizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

16.11.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz çok eski bir dil olduğu için bünyesinde farklı sözcükler barındırmaktadır. Birçok eski sözcük zaman içerisinde değişime uğrayarak dilimize girmiştir. Titiz sözcüğü de bunlardan biridir. Bu sözcük Eski Türkçe bir kelimedir. Titiz sözcüğü ile aynı anlamı taşıyan birden fazla eş anlamlı kelime vardır. Eş anlamlı sözcükler de en az asıl sözcük kadar çok sık kullanılmaktadır. Peki, titiz kelimesinin eş anlamı nedir?

Titiz eş anlamlısı nedir? Titizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Titiz kelimesi Türkçe kökenli olmakla birlikte Eski Türkçe döneminde "keskin veya kekremsi (tat)" anlamında kullanılan bir kelimedir. Türkçenin eski dönemlerinde acı tat, kekremsi tat anlamlarında kullanılan titiz kelimesi zaman içerisinde anlam değişikliği yaşamıştır. Titiz kelimesi cümle içerisinde genellikle sıfat hâliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam iki manası mevcuttur. Titiz sözcüğünün manaları şu şekildedir:

  • (Sıfat) Çok itinalı davranan, çok kolay beğenmeyen, en ince detaylarına kadar dikkat eden kimse
  • (Sıfat) Temizlik konusunda aşırı hassas olan ve temizliğe çok itina eden kimse
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Titiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş sözcüklerin kullanımı, cümlelerin çeşitlenmesinde ve tekrara düşmemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin yazılış ve okunuş stilleri birbirinden farklıdır. Ancak mana yönünden hepsi asıl kelime ile aynı anlamı taşır. Titiz eş anlamlısı olan sözcükler, günlük konuşma dilinde veya yazılı metinlerde çok sık tercih edilmeyen kelimelerdir. Titizin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Kırnak
  • Çakal
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Titizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Titiz sözcüğü daha çok aşırı temizliğe düşkün olanlar için kullanılsa da huysuzluk, aksilik yapan kişiler için de tercih edilmektedir. Titiz kelimesinin eş anlamı olan sözcükler, cümle içerisinde kullanıldığında o cümlenin manasında herhangi bir değişiklik gözlenmemektedir. Titiz sözcüğünün anlamdaşları ile kurulan bazı örnek cümleler ise şöyledir:

  • Kardeşim kırnak olmasının yanı sıra çok nazik bir çocuktur.
  • Ahmet huysuzdur, biraz da çakaldır, aklına gelen şeyi anında yapmak ister.
  • O kız bildim bileli hem çakal hem de aşırı sinirli.
  • Ayşe aşırı kırnak bir kız olduğu için kimse onunla konuşmak istemiyordu.
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