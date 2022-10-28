Kurnaz eş anlamlısı nedir? Kurnaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre başkalarını kandıran ve ufak tefek oyunlar ile amacına ulaşmayı beceren açıkgöz olan kimseler anlamına gelir. Dilimize Farsçadan geçen kurnaz kelimesi kolay kolay kanmayan fakat bazı çeşitli oyunlar ile kandırmayı başarabilen insanlar için kullanılır. Bu kelime, Farsçada "ahlaksız kişi, hilekâr, deyyus" anlamlarına gelen "ḳurnās" kelimesinden alıntıdır.

Kurnaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş yani eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerini tutabilir. Cümle içinde bir kelimenin anlamdaşı olan kelime o kelimenin yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Eş anlamı olan kelimelerden biri de kurnaz kelimesidir. Kurnaz kelimesi günlük yaşamda oldukça sık kullanılan bir sözcüktür. Farsça kökenli bir kelime olan kurnaz kelimesinin eş anlamı olan birçok kelime vardır. Kurnazın eş anlamlısı cümle içinde kurnaz yerine kullanılabilir. Kurnaz eş anlamlısı kelimeler:

Açıkgöz

Uyanık

Hin

Anaç

Çakal

Cambaz

Güllabi

Hinoğlu

Kurt

Kurnazın eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde kurnaz yerine kullanılabilirler. Yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden farklı olsalar da cümle içinde kurnaz ile aynı anlamı ifade ederler.

Kurnazın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri bilmek ve konuşma dilinde kullanmak kelime dağarcığını geliştirmeye yarar sağlar. Eş anlamlı kelimeleri kullanarak ifadelerimizin anlamlarını bozmadan onları çeşitlendirebiliriz. Kurnaz kelimesi de birden fazla eş anlamı olan kelimelerden biridir. Kurnaz eş anlamlısı olan kelimelerle kurulan örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: