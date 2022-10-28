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Kurnaz eş anlamlısı nedir? Kurnaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde yazılışları ve okunuşları farklı olsa da aynı anlama gelen kelimeler vardır. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler ya da anlamdaş denir. Türkçede bazı sözcüklerin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunabilir. Bunun sebebi Türkçenin sürekli olarak kelime almaya ve türetmeye devam etmesidir. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de kurnaz kelimesidir. Peki, kurnaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir, cümle içinde kullanımı nasıldır?

Kurnaz eş anlamlısı nedir? Kurnaz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumuna göre başkalarını kandıran ve ufak tefek oyunlar ile amacına ulaşmayı beceren açıkgöz olan kimseler anlamına gelir. Dilimize Farsçadan geçen kurnaz kelimesi kolay kolay kanmayan fakat bazı çeşitli oyunlar ile kandırmayı başarabilen insanlar için kullanılır. Bu kelime, Farsçada "ahlaksız kişi, hilekâr, deyyus" anlamlarına gelen "ḳurnās" kelimesinden alıntıdır.

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Kurnaz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş yani eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerini tutabilir. Cümle içinde bir kelimenin anlamdaşı olan kelime o kelimenin yerine kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Eş anlamı olan kelimelerden biri de kurnaz kelimesidir. Kurnaz kelimesi günlük yaşamda oldukça sık kullanılan bir sözcüktür. Farsça kökenli bir kelime olan kurnaz kelimesinin eş anlamı olan birçok kelime vardır. Kurnazın eş anlamlısı cümle içinde kurnaz yerine kullanılabilir. Kurnaz eş anlamlısı kelimeler:

  • Açıkgöz
  • Uyanık
  • Hin
  • Anaç
  • Çakal
  • Cambaz
  • Güllabi
  • Hinoğlu
  • Kurt

Kurnazın eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde kurnaz yerine kullanılabilirler. Yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden farklı olsalar da cümle içinde kurnaz ile aynı anlamı ifade ederler.

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Kurnazın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeleri bilmek ve konuşma dilinde kullanmak kelime dağarcığını geliştirmeye yarar sağlar. Eş anlamlı kelimeleri kullanarak ifadelerimizin anlamlarını bozmadan onları çeşitlendirebiliriz. Kurnaz kelimesi de birden fazla eş anlamı olan kelimelerden biridir. Kurnaz eş anlamlısı olan kelimelerle kurulan örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Onun bu kadar açıkgözü oluşu tüm şüpheleri üzerine çekiyordu.
  • Öğretmenler çakallık yapan o çocuğu yaptıklarından dolayı uyarmıştı.
  • O öyle uyanık bir insan ki bırak arkasından iş çevirmeyi, adını bile ağzına alamazsın.
  • Güllabi oyunlarıyla grubu dağıtmıştı.
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