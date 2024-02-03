EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Tiyatro nasıl yazılır? Tiyatro mu tiyotro mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Tiyatro nasıl yazılır? Tiyatro mu tiyotro mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
03.02.2024 18:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz sözcük bakımından en zengin diller arasında bulunmaktadır. Sözcük sayısının çok fazla olması bazı kelimelerin hem yazımında hem de söyleniş şeklinde hataların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu noktada hatalı telaffuz edilen ve yanlış yazılan sözcüklerin gerek söyleniş biçimini gerekse yazım şeklini doğru olarak öğrenmek gerekir. Dilimizde yaygın olarak yanlış kullanılan sözcüklerden biri tiyatro kelimesidir. Peki, tiyatro nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizi oluşturan bazı sözcükler Türkçe kökenliyken bazıları ise yabancı kökenlidir. Tiyatro sözcüğü de dilimize İtalyancadan girmiş kelimelerden biridir. İtalyanca “teatro” sözcüğünden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Hem sohbetlerde hem de yazışmalarda da sıklıkla kullandığımız bu sözcüğün yazım şeklinde yaygın olarak imla hatası yapılmaktadır. Bu yüzden tiyatro yazımı hakkındaki bilgileri doğru bir şekilde öğrenmek önemlidir.

Tiyatro nasıl yazılır?

Tiyatro kelimesi birçok farklı alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. İtalyanca kökenli olan bu sözcüğün yazımında sıklıkla yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Kelimelerin yazımında hata yapıldığında veya yazımı hususunda kararsız kalındığında Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesinden faydalanılması gerekmektedir. Bu site kullanıcılara kelime aratma seçeneği de sunmaktadır. Ayrıca site içerisinde sözcüklerin birden fazla anlamı varsa bu bilgiler de yer almaktadır. Bunun yanı sıra kelimenin nasıl okunduğuna dair sesli okuma seçeneği de mevcuttur. Bu bağlamda tiyatro TDK’ye göre anlamı şöyledir:

• (İsim) Vodvil, dram, güldürü ve benzeri eserleri sahneleme sanatı.
• (İsim) Gösterime sunulmak için yazılmış oyunların hepsi.
• (İsim) Sahnede oynama eylemini gerçekleştirmek için yazılmış eserlerin sahnelendiği mekân.
• (İsim) Sahnelenmek için yazılmış eserleri sahnede oynayan ve birden fazla kişiden oluşan grup.

Tiyatro mu tiyotro mu?

Tiyatro sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim haliyle kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük yazılı iletişimlerde sıklıkla “tiyotro” şeklinde yazılmaktadır. Ancak bu kelimenin doğru yazım şekli bu değildir. Türk Dil Kurumuna ait Türkçe sözlük sitesinde bu sözcüğün doğru yazım biçimi “tiyatro” olarak karşımıza çıkmaktadır. TDK sözlük sitesinde kelimelerin doğru yazımıyla birlikte nasıl okunduğunu da öğrenmek mümkündür. Kelimeleri yazarken imla kurallarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Dikkat edilmediğinde ve yazarken aceleci davranıldığında ortaya yazım hataları çıkmaktadır. Buna göre tiyatro doğru yazılışı şu şekildedir:

• Tiyatro (doğru kullanım)
• Tiyotro (yanlış kullanım)

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğitim-öğretime '6 Şubat' arası: 5 ilde okullar tatilEğitim-öğretime '6 Şubat' arası: 5 ilde okullar tatil
İkinci dönemin ilk ders zili bugün çalacakİkinci dönemin ilk ders zili bugün çalacak
Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor! Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf...Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor! Anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf...
Anahtar Kelimeler:
Tiyatro nasıl yazılır
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Park kavgası cinayetle bitti! Önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

Park kavgası cinayetle bitti! Önce kafa attı, sonra kurşun yağdırdı

Yeniden Refah'ın İstanbul için teklif götürdüğü isim belli oldu! AK Parti'den İstanbul'a adayı olmak istiyordu

Yeniden Refah'ın İstanbul için teklif götürdüğü isim belli oldu! AK Parti'den İstanbul'a adayı olmak istiyordu

Türkiye’de de bulundu! Böylesi çok nadir çıkıyor, türünü bile henüz tespit edemediler

Türkiye’de de bulundu! Böylesi çok nadir çıkıyor, türünü bile henüz tespit edemediler

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısına "eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık" demişti! Gözü dönen dükkan sahibi sakinleşti: Çıkarsa dua edeceğim

Evde sıkılınca başladı: Çöpten topluyor... Siparişlere yetişemiyor

Evde sıkılınca başladı: Çöpten topluyor... Siparişlere yetişemiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.