Tiyatro nasıl yazılır? Tiyatro mu tiyotro mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizi oluşturan bazı sözcükler Türkçe kökenliyken bazıları ise yabancı kökenlidir. Tiyatro sözcüğü de dilimize İtalyancadan girmiş kelimelerden biridir. İtalyanca “teatro” sözcüğünden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Hem sohbetlerde hem de yazışmalarda da sıklıkla kullandığımız bu sözcüğün yazım şeklinde yaygın olarak imla hatası yapılmaktadır. Bu yüzden tiyatro yazımı hakkındaki bilgileri doğru bir şekilde öğrenmek önemlidir.

Tiyatro nasıl yazılır?

Tiyatro kelimesi birçok farklı alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. İtalyanca kökenli olan bu sözcüğün yazımında sıklıkla yazım kuralı ihlaline rastlanılmaktadır. Kelimelerin yazımında hata yapıldığında veya yazımı hususunda kararsız kalındığında Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesinden faydalanılması gerekmektedir. Bu site kullanıcılara kelime aratma seçeneği de sunmaktadır. Ayrıca site içerisinde sözcüklerin birden fazla anlamı varsa bu bilgiler de yer almaktadır. Bunun yanı sıra kelimenin nasıl okunduğuna dair sesli okuma seçeneği de mevcuttur. Bu bağlamda tiyatro TDK’ye göre anlamı şöyledir:

• (İsim) Vodvil, dram, güldürü ve benzeri eserleri sahneleme sanatı.

• (İsim) Gösterime sunulmak için yazılmış oyunların hepsi.

• (İsim) Sahnede oynama eylemini gerçekleştirmek için yazılmış eserlerin sahnelendiği mekân.

• (İsim) Sahnelenmek için yazılmış eserleri sahnede oynayan ve birden fazla kişiden oluşan grup.

Tiyatro mu tiyotro mu?

Tiyatro sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim haliyle kullanılan bir kelimedir. Bu sözcük yazılı iletişimlerde sıklıkla “tiyotro” şeklinde yazılmaktadır. Ancak bu kelimenin doğru yazım şekli bu değildir. Türk Dil Kurumuna ait Türkçe sözlük sitesinde bu sözcüğün doğru yazım biçimi “tiyatro” olarak karşımıza çıkmaktadır. TDK sözlük sitesinde kelimelerin doğru yazımıyla birlikte nasıl okunduğunu da öğrenmek mümkündür. Kelimeleri yazarken imla kurallarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Dikkat edilmediğinde ve yazarken aceleci davranıldığında ortaya yazım hataları çıkmaktadır. Buna göre tiyatro doğru yazılışı şu şekildedir:

• Tiyatro (doğru kullanım)

• Tiyotro (yanlış kullanım)





