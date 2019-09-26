TNK 6 yıl sonra sessizliğini bozuyor!

TNK, 27 Eylül 2019’da yayınlayacağı 4. stüdyo albümü 'Kanatlarımdan Tutma' ile uzun süren süren sessizliğini Pasaj Müzik etiketiyle bozuyor.

'Kanatlarımdan Tutma' grupla özdeşleşmiş piyano ve gitar seslerinin yanı sıra, dünyadaki modern müzik trendlerine paralel, elektronik elementlerin de kullanıldığı; her biri değişim, vazgeçiş ve kabulleniş ekseninde hikayeler anlatan 10 adet şarkıdan oluşuyor.

Yaşanmışlıklarını hayal gücü ile harmanlayarak anlatmayı seven TNK, şarkı sözlerindeki hikayelerden çok daha fazlasını yine alt metinlere saklıyor.

Albümün çıkış şarkısı söz ve müziği Caner Karamukluoğlu’na ait 'Aşk Savaşı' olarak belirlendi.



