Todd Field, 15 yıl sonra yeni filminin müjdesini verdi! Cate Blanchett'la çalışacak

Dealine’da yer alan habere göre yeni projenin detayları büyük bir gizlilik içerisinde sürdürülüyor. Kariyerine oyuncu olarak başlayan Field, “Little Children” ve “In the Bedroom” filmlerinin senaryolarını yazarak yönetmen koltuğuna da oturdu. Field’in bu başarısı kendisine Oscar adaylığını getirdi.

2006 yılından bu yana sektörden uzak kalmayı tercih eden Field’in adı verdiği 15 yıllık aranın sonrasında birçok projede anılmıştı. Field’in yönetmen koltuğuna yeniden oturacağı kesinleşti ancak yeni film bir sır gibi saklanıyor.



