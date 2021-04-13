Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. 2021 Oscar Ödülleri’ni sunacak isimler belli oldu

2021 Oscar Ödülleri’ni sunacak isimler belli oldu

Seray Üstün Seray Üstün
13.04.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın ilgi gösterdiği organizasyondan biri olarak kabul edilen Oscar Ödül Töreni, 93’üncü kez düzenlenecek. 2021 yılı 93. Oscar Ödül Töreni’nin sunucuları belli oldu. 25 Nisan’da gerçekleştirilecek törende birbirinden ünlü isimler sunuculuk yapacak.

2021 Oscar Ödülleri’ni sunacak isimler belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle diğer ödül törenlerinin çevrimiçi olarak yapılması ilgiyi düşürmüştü. Salgın nedeniyle daha önce belirlenen tarihe göre iki ay ertelenen 93. Oscar Ödülleri töreni için yeni bir formül geliştirildi. Törenin yapılacağı salona sadece ödülleri sunacak ünlüler, adaylar ve onlara eşlik edecek kişiler yer alacak.

Oscar Ödülleri’nin törenine ilişkin detaylar kesinleşirken organizasyonu sunacak isimler de belli oldu. Oscar Ödülleri’nde kazananların isimlerini açıklayacak olan güçlü isimler arasında Harrison Ford, Brad Pitt, Halle Berry ve Reese Witherspoon var. Oscar törenini düzenleyen yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre bu isimlere Don Cheadle, Renee Zellweger, Regina King, Joaquin Phoenix, Rita Moreno, Laura Dern, Zendaya, Angela Bassett, Bryan Cranston, Marlee Matlin ve geçen yılın en iyi yönetmen ödülünün sahibi Bong Joon Ho da eşlik edecek.

  1. Oscar Ödülleri töreni, 25 Nisan’da (Türkiye saatiyle 26 Nisan) Los Angeles’taki Union Station’da gerçekleştirilecek.
Çin Hükümeti, Oscar Ödül Töreni’nin yayınlanmasını yasakladıÇin Hükümeti, Oscar Ödül Töreni’nin yayınlanmasını yasakladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
İbo Show konukları belli oldu mu? İbo Show konukları belli oldu mu?
Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı
Anahtar Kelimeler:
Brad Pitt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İlk ölümsüz insan hücresi! Milyonlarca insanın hayatını kurtardı

İlk ölümsüz insan hücresi! Milyonlarca insanın hayatını kurtardı

Bu fotoğrafta en çok hangi rengi görüyorsunuz?

Bu fotoğrafta en çok hangi rengi görüyorsunuz?

200 metre yüksekte! Adrenalin tutkunlarının nefesini kesti

200 metre yüksekte! Adrenalin tutkunlarının nefesini kesti

Dövmelere neon ışıklar ekleyerek fenomen oldu

Dövmelere neon ışıklar ekleyerek fenomen oldu

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

Bu kasabada bir tek şey eksik

Bu kasabada bir tek şey eksik

Hayatı boyunca Çinli taklidi yaptı! Nedeni ise şaşırttı

Hayatı boyunca Çinli taklidi yaptı! Nedeni ise şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.