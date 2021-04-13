2021 Oscar Ödülleri’ni sunacak isimler belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle diğer ödül törenlerinin çevrimiçi olarak yapılması ilgiyi düşürmüştü. Salgın nedeniyle daha önce belirlenen tarihe göre iki ay ertelenen 93. Oscar Ödülleri töreni için yeni bir formül geliştirildi. Törenin yapılacağı salona sadece ödülleri sunacak ünlüler, adaylar ve onlara eşlik edecek kişiler yer alacak.

Oscar Ödülleri’nin törenine ilişkin detaylar kesinleşirken organizasyonu sunacak isimler de belli oldu. Oscar Ödülleri’nde kazananların isimlerini açıklayacak olan güçlü isimler arasında Harrison Ford, Brad Pitt, Halle Berry ve Reese Witherspoon var. Oscar törenini düzenleyen yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre bu isimlere Don Cheadle, Renee Zellweger, Regina King, Joaquin Phoenix, Rita Moreno, Laura Dern, Zendaya, Angela Bassett, Bryan Cranston, Marlee Matlin ve geçen yılın en iyi yönetmen ödülünün sahibi Bong Joon Ho da eşlik edecek.

Oscar Ödülleri töreni, 25 Nisan’da (Türkiye saatiyle 26 Nisan) Los Angeles’taki Union Station’da gerçekleştirilecek.



