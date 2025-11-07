YEMEK

Tohumu 1700’lü yıllardan: Coğrafi işaretli ‘Kazak fasulyesi’ hasadı festivalle yapıldı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde üretilen coğrafi işaretli Kazak fasulyesinin hasadı bu yıl ilk kez festivalle gerçekleştirildi. Tarihi 1700’lü yıllara uzanan ve Çarlık Rusya’sından kaçarak Türkiye’ye sığınan Kazakların beraberlerinde getirdikleri tohumlardan üretilen fasulyenin hasadı, Kocagöl Mahallesi’nde düzenlenen şenlikle başladı.

TOHUMU 1700’LÜ YILLARDAN

Tohumu 1700’lü yıllarda Çarlık Rusya’sından kaçarak Türkiye’ye sığınan ve bir kısmı Manyas’ın Kocagöl (Kazaklar) Mahallesine yerleşen kazakların gelirken beraberinde getirdikleri tohumlardan ekilerek üretimi yapılan ve hala mahalle halkı tarafından her yıl ekilen Kazak fasulyesinde hasat başladı.

Çabuk pişimi ve lezzeti ile tercih edilen ve Bandırma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işareti alınan Kazak fasulyesinin ekimi, mayıs ayında özellikle Manyas Gölü kıyısında bulunan Kocagöl, Akçaova,Salur,Kızıksa ve Hamamlı mahallelerinde yapılıyor.

‘1. KAZAK FASULYESİ HASAT FESTİVALİ’

Tarladan sökülerek kuruması için yayılan fasulyeler, makineler aracılığı ile kozalarından çıkarılarak, yaklaşık 1 hafta süre ile kurutulduktan sonra satışa sunuluyor. Manyaslılar Kültür ve Turizm Derneği’nin düzenlediği ‘1. Kazak Fasulyesi Hasat Festivali’ kırsal Kocagöl Mahallesi’nde gerçekleştirilirken, ilk kez festivalle gerçekleştirilen hasatta, fasulyeler ayıklanıp, çöpleri temizlendi.

"COĞRAFİ İŞARET ALMA KONUSUNDA BİRAZ GEÇ KALMIŞIZ”

Festivalde konuşan Manyaslılar Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fevzi Karakaş, Kazak fasulyesinin coğrafi işaret süreci ve ürünün özelliklerini anlatırken, Belediye Başkanı Ahmet Duru , Kazak fasulyesinin tarihçesinden bahsetti. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ise Balıkesir’in Türkiye’yi doyuran il olduğunu ve dünyayı doyurmaya aday olduğunu belirterek, 2024 yılında Balıkesirli çiftçilerin 6 milyar lira destek aldığını söyledi.

Düzgün, il genelinde 6 bin dekar alanda fasulye ekiminin yapıldığını da vurguladı. Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram da “Çiftçilerimizle, teyzelerimizle konuştuk, bu ürünümüzü Türkiye’ye tanıtmamız lazım, coğrafi işaret alma konusunda biraz geç kalmışız” dedi.

Festivale katılan konuklara ve mahalleliye, güveçte kazak fasulyesi ve pirinç pilavı ikram edildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

