Tok tutan sahur yemekleri neler? Oruca niyet etmeden önce neler yemeliyiz? İşte tok tutacak sahur için tarifler

Sahur için tarifler merak edildi. Sahurda tükettiğimiz besinler bizi gün boyunca tok tutmayı sağlayacak ve sıvı kaybından etkilenmemizi en aza indirecektir. Oruç süresince uzun saatler aç kalan vücut her zamankinden daha fazla mineral ve vitamin ihtiyacı duyuyor. Bu nedenle özellikle sahur öğününün atlanmaması büyük önem taşıyor. İşte tok tutan sahur yemekleri ve sahur için tarifler...

TOK TUTAN SAHUR YEMEKLERİ NELER?

İftar ve sahur sofralarında uygulanacak basit ama önemli kurallarla Ramazan ayını sağlıklı şekilde geçirmek mümkün. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir.

Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır.

TOK TUTACAK SAHUR İÇİN TARİFLER

YOĞURTLU BÖREK TARİFİ

Sahurda hızlıca hazırlanabilecek olan yoğurtlu börek tarifi, aynı zamanda da ekonomiktir. 300 gram tereyağı eritilir ve yarım su bardağı sıvı yağ ile karıştırılır. Bir taraftan da ayrı bir kapta 3 su bardağı yoğurt mayonez kıvamına gelene kadar çırpılır. 6 adet yufkadan biri tezgaha serilir ve her yeri yağlanır. Çırpılmış yoğurt yufkaya sürülür. Yufkalar bitene kadar yağ ve yoğurt sürme işlemleri tekrar edilir. Son kata 2 adeta yumurta sarısı ve 4 yemek kaşığı kadar susam serpilerek fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

YUMURTA SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet haşlanmış yumurta

1/2 su bardağı mayonez

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı kırmızı biber

1/4 su bardağı kıyılmış maydanoz

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Haşlanmış yumurtaları kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.

Mayonezi, hardalı, kırmızı biberi, tuzu ve karabiberi bir kasede karıştırın.

Küp doğranmış yumurtaları mayonezli karışıma ekleyin ve karıştırın.

Kıyılmış maydanozu da ekleyin ve tekrar karıştırın.

Yumurta salatasını birkaç saat buzdolabında bekletin.

Servis yapmadan önce üzerine biraz daha kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.

KAŞARLI YUMURTALI EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim ekmek

4 adet yumurta

4 dilim kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Ekmek dilimlerini tost makinesinde ya da tavada kızartın.

Kızarmış ekmek dilimlerini servis tabağına yerleştirin ve üzerine kaşar peyniri dilimleri koyun.

Tereyağı bir tavada eritin.

Yumurtaları ayrı bir kaseye kırın ve çatalla hafifçe çırpın.

Tavada erittiğiniz tereyağına yumurtaları ekleyin ve karıştırarak pişirin. Yumurtaların sarısı hafif akışkan olmalıdır.

Pişirme işlemi bittikten sonra, yumurtaları ekmek dilimlerinin üzerine paylaştırın.

Tuz ve karabiber serpin.

Eğer isterseniz, ince kıyılmış maydanoz yaprakları ile servis yapın.



