Tokat’ta gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Taşova ilçesi ile Tokat’ın Turhal ilçesi sınırlarında bulunan Boğalı Yaylası'nın farklı mevkilerine gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Gök gürlemesi sonucunda ağılda bulunan yüzlerce küçükbaş hayvan ürkerek kaçıştı. Sağa sola kaçışan hayvanların birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 55 koyun telef oldu.

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde ikamet eden İbrahim Şen, Muhittin Güneş, Osman Coşkun, Durmuş Uyar, Emin Ulupınar ve Mustafa Atmaca isimli şahıslara ait koyunların tespiti için jandarma ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattı.

İHA

