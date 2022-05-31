HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat’ta gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu

Tokat’ta gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu

31.05.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta gök gürültüsü sesinden ürkerek ağılda birbirini ezen 55 koyun telef oldu. Koyunların tespiti için jandarma ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattı.

Tokat’ta gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Taşova ilçesi ile Tokat’ın Turhal ilçesi sınırlarında bulunan Boğalı Yaylası'nın farklı mevkilerine gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Gök gürlemesi sonucunda ağılda bulunan yüzlerce küçükbaş hayvan ürkerek kaçıştı. Sağa sola kaçışan hayvanların birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 55 koyun telef oldu.

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde ikamet eden İbrahim Şen, Muhittin Güneş, Osman Coşkun, Durmuş Uyar, Emin Ulupınar ve Mustafa Atmaca isimli şahıslara ait koyunların tespiti için jandarma ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta olanlar isyan ettirdi: Onların da gideceği yer burasıMezarlıkta olanlar isyan ettirdi: Onların da gideceği yer burası
Dolandırıcılar 5 milyon TL'yi gece kulüplerinde böyle harcadı!Dolandırıcılar 5 milyon TL'yi gece kulüplerinde böyle harcadı!
Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişmeSilahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Şaşkına çeviren fantezi sorusu! "Kocam cinsellikte..."

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası! Mahalle sokağa döküldü

Kulislerde konuşulan bomba iddia!

Kulislerde konuşulan bomba iddia!

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra ayaklandılar

Liseli 2 kızın başına gelenden sonra ayaklandılar

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

Bir de gençliğini görün! 22 yaşındaki hali olay oldu

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina’dan mucize çözüm: Böbrek taşını eritiyor

İbn-i Sina’dan mucize çözüm: Böbrek taşını eritiyor

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Şaşırtıcı faydaları: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Şaşırtıcı faydaları: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Mikseri çalıştıramadı! Melisa olayı çözünce...

Mikseri çalıştıramadı! Melisa olayı çözünce...

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.