Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 3,53 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 103 fişek ele geçirdi.

Araçtaki 2 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz