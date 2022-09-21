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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

21.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 3,53 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 103 fişek ele geçirdi.

Araçtaki 2 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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polis Gözaltı Tokat uyuşturucu operasyonu

Tokat Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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