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Tolga Karel baba olduğunu Neslican'ın fotoğrafıyla duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

Oyunculuğu bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel üçüncü kez baba oldu. Karel'in eşi Sarah Scott dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Tolga Karel baba olduğunu Neslican'ın fotoğrafıyla duyurdu

Oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşen ve geçimini TIR şoförlüğü yaparak sağlayan Tolga Karel üçüncü kez baba oldu. Karel, baba olduğunu kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ın fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Karel, üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Karel, mutluluğunu buruk bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.

YÜREK BURKTU

2 yıl önce oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşerek hayatında yeni bir sayfa açan Tolga Karel, geçtiğimiz akşam oğlu Kenan'ı kucağına aldı. Ancak Karel, mutluluğunu yürek burkan bir paylaşımla hayranlarına duyurdu.

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"HOŞÇAKAL NESLİCAN"

Karel, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen Neslican Tay'ın fotoğrafını ve oğluyla olan fotoğrafını, "Bedenimiz fani, ruhlarımız Allah'a emanet. Hoşgeldin oğlum Kenan! Hoşçakal Neslican Tay" notuyla baba olduğunu duyurdu.


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